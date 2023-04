Prop de 28.000 joves votaran per primera vegada a València en les pròximes eleccions municipals i autonòmiques

Un total de 27.769 joves votaran per primera vegada a València el pròxim 28 de maig. Este col·lectiu, composat per 14.074 homes i 13.695 dones, i denominat ‘nous electors i electores’ està conformat pels qui no havien complit els 18 anys en els anteriors comicis municipals, el 29 de maig de 2019.

Així es desprén del document elaborat per l'Oficina Estadística de l'Ajuntament a partir del fitxer d'inscrits en el cens electoral facilitat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que recull els moviments comunicats per administracions locals, consolats i registres civils, i que no inclou el resultat de les resolucions i sentències a les reclamacions i recursos.

Segons estes dades, l'electorat de València està format per 579.124 persones (268.357 homes i 310.767 dones), i el grup que podrà emetre el seu vot per primera vegada suposa un 4,80 % d'este total. Amb més detall, els qui han adquirit recentment el dret a participar en els assumptes públics, amb edats compreses entre 18 i 19 anys, ascendeix a 14.167 persones (7.100 homes i 7.067 dones).

El major percentatge dels qui es troben entre els 18 i 24 anys (4.575 persones) residixen en el districte de Quatre Carreres, on, així mateix, es registra el major nombre d'electors i electores en general (54.602). La població jove també es concentra en Camins al Grau, que reuneix 4.341 homes i dones de 18 i 24 anys, i un total de 46.194 electors i electores.

Dels barris del districte de Quatre Carreres, Malilla i Montolivet són els que reuneixen major població juvenil (1.506 i 1.033 joves de 18 a 24 anys, respectivament); mentre que en Camins al Grau els barris amb major nombre de persones d'esta franja d'edat són Aiora i Penya-roja (amb 1.506 i 1.122, joves respectivament).

Per contra, els barris amb menor concentració de gent jove són els del districte de Pobles del Nord i Pobles del Sud.