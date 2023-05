Costes inicia la regeneració de les platges del sud erosionades per les ampliacions del port de València

La Demarcació de Costes ha iniciat ja les faenes prèvies per regenerar les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera erosionades, entre altres causes, per les diferents ampliacions del port de València.

Les obres es van adjudicar el mes de desembre passat a la unió temporal d’empreses Dravo-Rover Maritime amb un cost de 23,3 milions d’euros i estan cofinançades amb fons europeus.

Fonts del Ministeri de Transició Ecològica han informat elDiario.es que les faenes preliminars ja estan en marxa i que el conjunt de les actuacions han d’estar acabades abans del final d’any, condició indispensable per no perdre el finançament europeu.

El projecte consisteix en la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 metres), el Saler (2.700 metres) i la Garrofera (1.800 metres), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.000 metres.

En tot aquest front es durà a terme una recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena, per a la regeneració d’aquests espais naturals, cosa que permetrà la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965, fins a aconseguir una amplària entre 40 i 70 metres segons les zones, i la prolongació de la Gola del Pujol, que permeta el suport del material abocat.

En el cas de la Gola, es prolongaran els dos espigons actuals, el nord amb una longitud de 161,1 metres i una batimetria de -2,3 metres i el sud tindrà 172,3 metres de longitud i una batimetria de -1,5 metres, segons especifica l’avaluació.

Sobre aquest tema, fonts de la Regidoria de Platges de l’Ajuntament de València han assegurat que desconeixen el cronograma de les faenes i han explicat que han sol·licitat “una reunió urgent” amb la Demarcació de Costes per a saber si les obres obligaran a tancar algun tram de les platges afectades per les faenes en els mesos d’estiu. La trobada se celebrarà el 18 de maig.

“Una amenaça clara per a l’Albufera”

Com va informar elDiario.es, l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018 necessari per a donar el vistiplau al projecte apunta al port València com un dels causants del procés de regressió que pateixen les platges del sud, cosa que, al seu torn, posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

En concret, afirma que “la supressió de les fonts d’alimentació al front litoral d’estudi, a conseqüència del dèficit d’aportacions del Túria i l’efecte barrera del port de València, unida a l’ocupació de les seues dunes en algunes parts del tram per obres d’infraestructures i edificacions, ha tingut com a conseqüència la regressió de la franja costanera nord i la degradació d’un espai litoral considerat Espai Natural Protegit”.

En l’anàlisi que fa el document de les conseqüències que tindria no actuar en la zona degradada, es torna a apuntar al recinte portuari: “Es preveu que les causes que estan impulsant l’erosió de la costa romanguen a mitjà i llarg termini”, ja que “no s’espera que el riu Túria torne a aportar sediments a la seua desembocadura; és innegable l’elevació del nivell de la mar a causa del calfament global, i possibles ampliacions del port de València”.

Segons l’informe, “aquestes causes augmenten l’acció erosiva de la mar sobre la costa. La no actuació en el front costaner comporta una erosió progressiva i representa una amenaça clara per a la conservació del Parc Natural de l’Albufera”.