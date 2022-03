València reformula el PAI del Grau: cambia la prolongación de la Alameda por un delta verde y convierte el circuito de F1 en un paseo biosaludable

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, presentó este martes las líneas sobre las que trabaja la empresa municipal AUMSA para rediseñar el Programa de Actuación Integrado (PAI) del Grau.

La propuesta suprime la prolongación de la Alameda prevista anteriormente y reconvierte el antiguo espacio dedicado a la Fórmula 1 en el primer circuito biosaludable de València, rodeado de zonas verdes y conectado con el Parque de Desembocadura. Gómez ha manifestado que será “uno de los mayores colchones verdes de nuestra ciudad” dentro de la “apuesta” por renaturalizar los barrios, promover un modelo de ciudad 15 minutos e introducir la perspectiva de género en el urbanismo.

La principal novedad de la reformulación de AUMSA, responsable del diseño del PAI del Grau, es que el paseo de la Alameda “no se coma parte del río verde, sino al contrario, que el viejo cauce del Túria se desarrolle comiéndose la antigua infraestructura del circuito de Fórmula 1”, convirtiéndose así en “un verdadero delta verde”. Para ello, la actual alameda hará un bucle rodeando los actuales edificios de viviendas hasta las actuales vías de ferrocarril.

Para salvarlas, se mantiene el terraplen provisional previsto anteriormente hasta que se haga efectiva la prolongación del túnel de Serrería, cuyo estudio informativo está en fase de licitación. Así pues, se suprimen los viales previstos sobre el terraplén a la altura de la Alameda y la rotonda prevista, y se prolonga toda la zona verde aledaña al cauce del Turia. De esta forma, la conexión para el tráfico rodado con el sector se realizará a través de la prolongación de la avenida de Francia.

Además, según apuntó Sandra Gómez, se reubican las edificaciones y se agrupan en la fachada norte del sector, “frente a un modelo de torres dispersas que frena el comercio de proximidad, restauración u otras iniciativas que cosen o alinean las calles”.

Por otra parte, se reserva un 25% de edificabilidad para viviendas dotacionales y de protección pública, “con el objetivo de que sea accesible para todas las familias”, algo que no contemplaba el actual planeamiento.

La conexión viaria a las viviendas se realizará a través de viales residenciales. Se prevé asimismo tres equipamientos escolares y otros tantos municipales. Para la titular de Desarrollo y Renovación Urbana, se trata de “una revolución urbanística con viviendas públicas y espacio terciario que reconvierte el circuito de la F1 en un gran circuito biosaludable”, con itinerarios peatonales, de juego y para hacer deporte.

Sandra Gómez subrayó que lo que se pretende con los criterios del nuevo PAI de Grau en el que se trabaja desde AUMSA es “un tipo de desarrollo de barrio que fomente el comercio, que evite los espacios cerrados, que cumpla con los criterios de perspectiva de género y que ofrezca los servicios laborales, comerciales, de ocio y públicos para favorecer el modelo de ciudad 15’ minutos que queremos que represente el sector del Grau”.

A ello hay que sumar “su excelente ubicación, al lado de la Marina”, que permitirá atraer “empresas que generen desarrollo, crecimiento y empleo”. En ese sentido, la regidora recordó que cerca se encuentra el edificio de la Harinera, planteado como un hub de innovación para proyectos innovadores y de formación.

Debate participativo

El alcalde, Joan Ribó, propuso este martes hacer una ronda de reuniones de trabajo participativo con las asociaciones de la zona para definir el PAI del Grau y recoger las aportaciones del vecindario del entorno. El alcalde, que se ha reunido esta mañana con la Plataforma 'Litoral per al Poble', planteó “desarrollar un proceso participativo para conocer la posición de las distintas asociaciones de la zona respecto a este PAI, que creo que es fundamental”.

En este sentido, el alcalde acordó con los representantes de la plataforma vecinal, que agrupa a diferentes asociaciones de los Poblados Marítimos como el Grau, Natzaret o el Cabanyal-Canyamelar, hacer reuniones conjuntas con las delegaciones implicadas y entidades afectadas una vez se cierre el acuerdo entre administraciones por el convenio de la Fórmula-1. Igualmente, el alcalde ha expresado que el PAI, que deberá incluir vivienda y dotaciones públicas, se hará desde la gestión pública y trabajará para crear un barrio inclusivo y con parque de desembocadura.

La Marina y la ampliación del Puerto

Respecto a la ampliación del puerto, Ribó reiteró que “el alcalde no votará a favor de ninguna ampliación si no incluye una declaración de impacto ambiental que no tenga, como mínimo, dos aspectos. En primer lugar, la prevención del daño que hace la ampliación en las playas del sur y un estudio claro de los efectos sobre la movilidad en la ciudad de València y en su área metropolitana”.

En cuanto a la Marina, Joan Ribó comentó que lo están revisando con la Generalitat y buscando una solución jurídica para superar la situación anterior, donde estaba representada Hacienda. Además, se está planteando la necesidad de liberar espacio público que en estos momentos está ocupado.

Por su parte, Vicent Martínez, representando de la plataforma 'Litoral per al poble', que acoge entidades del Grau, Cabanyal-Canyamelar y Natzaret, agradeció “la accesibilidad del Ayuntamiento de València a la hora de hablar de estos temas”.

Martínez mostró su satisfacción por el “compromiso de participación ciudadana en temas capitales para la asociación que representamos y esta participación ciudadana se cristalizará en una reunión con las diversas partes sobre el tema del PAI del Grau”. Martínez pidió también “compromisos sobre el desarrollo de la ley de limitación de espacios y usos portuarios de la Marina, que es muy importante para nosotros, porque es la piedra sobre la cual debe asentarse un desarrollo más ciudadano y acorde con las políticas que debe llevar a cabo este gobierno”.