"Horror en el hipermercado": Consum prohíbe adquirir más de seis productos de una misma referencia por la compra compulsiva

Allá por los año 80 Alaska y los Pegamoides creaban una pegadiza canción llamada "Horror en el hipermercado". La letra cuenta la historia de la desaparación de una chica en el bullicio de un centro comercial lleno hasta la bandera. Como la canción, la crisis del coronavirus ha provocado que los supermercados de alimentación hayan sido un foco de tensión por la gran aglomeración de gente que, sobre todo en los tres últimos días, han acudido para llenar sus despensas.

Las llamadas a la calma de instituciones y empresas asegurando que no habrá desabastecimiento no han servido de mucho. Miles de personas han arrasado con productos básicos, y no tanto, y han llenado sus carros hasta agotar existencias cada día. Esta actitud ha provocado tensiones en el suministro diario de artículos como el papel higiénico o las legumbres.

Hola, @Consum!



¿Es real esto que he visto por redes?



¡Gracias! pic.twitter.com/Da0W1XkknT — Jose Luis Lluesma (@lluesmaster) March 14, 2020

Para hacer frente a esta actitud incívica la cooperativa Consum prohibirá a partir del lunes la compra de más de seis productos de una misma referencia. Las cajas no dejarán pasar una misma cuenta con ese mismo número de artículos. Además, reducirán su horario de apertura dos horas y media: abirán desde las diez de la mañana a las 20 horas. En la actualidad su horario de atención al público es de 9 horas a las 21:30 horas.

Por su parte, Mercadona garantiza el mismo horario de apertura habitual y ha tenido que lanzar un mensaje para pedir tranquilidad y recordar que están tomando las medidas de seguridad máximas con sus clientes y trabajadores. Los vídeos de colas de decenas a las puertas de las tiendas de la cadena valenciana han llenado las redes sociales.

Gracias por los 💬, os pedimos comprensión 🙏🏻, no os podemos contestar 😢



Estamos haciendo un gran 💪🏻 para daros el mejor servicio:

Tiendas abiertas en 🕘 habitual

Recibimos productos todos los días

Trabajamos en medidas de seguridad para Clientes y Trabajadores — Mercadona (@Mercadona) March 14, 2020

Fuentes de la Policía Local de Valencia y otros municipios como Llíria o la Pobla de Vallbona han explicado que, aunque ha habido mucha gente y algún conflicto entre los clientes que compraban en supermercados, la jornada a transcurrido con normalidad.

Los supermercados también han utilizado a su seguridad y sus responsables de tienda para limitar la entrada de personas y han mandado mensajes a los clientes para que utilicen guantes y cumplan los mínimos requistos de higiene en caso de tos o estornudo.