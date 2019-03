Ribó pone en valor la masiva votación en las primarias y presenta una lista con la activista LGTB como principal novedad

El alcalde de València, Joan Ribó, ha lanzado varios dardos envenenados tanto al PP como a Ciudadanos este lunes en su valoración sobre el resultado de las primarias de Compromís y sobre la confección final de las lista que concurrirá al Ayuntamiento de València.

En alusión a la designación de la candidata a la alcaldía del PP, María José Catalá, sin pasar ningún proceso de primarias, Ribó ha comentado que en su caso caso "que yo recuerde me han votado 5.500 personas, con lo cual, estamos muy satisfechos porque no me ha escogido nadie a dedo"

Además, ha añadido que "entre los partidos que han hecho primarias tampoco me han escogido 100 ó 200 personas como en alguna otra organización". en referencia a Ciudadanos en las que ha salido elegido como candidato a la alcaldía el actual portavoz municipal, Fernando Giner, con 175 votos (un 89% de los votos emitidos).

En el caso de Compromís, el censo de personas inscritas para votar en el proceso de elección del alcaldable y de las listas ha sido de 11.534 personas, de las que han participado un 53% y un 59% en cada proceso.

De la lista final destaca la entrada de la alcaldesa pedánea de La Torre, Lucía Beamud, en el número seis, y de la activista LGTB y excoordinadora de Lambda, Luisa Notario, en el nueve. De los actuales ediles, la actual concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, cae al décimosegundo lugar, con lo que tendrá complicado repetir (la formación cuenta actualmente con nueve concejales).

La lista final, en sus 10 primeros puesos, queda con Joan Ribó como número uno, seguido de Isabel Lozano, Glòria Tello, Pere Fuset (el más votados en las primarias), Giuseppe Grezzi, Lucía Beamud, Carlos Galiana, Sergi Campillo, Luisa Notario y Alejandro Ramón.

Ribó ha comentado que el objetivo de su candidatura es "consolidar y ampliar la representación de Compromís en el Govern de la Nau porque pensamos que aunque estamos satisfechos con la labor realizada, es una labor que aún no está acabada, que seguir haciendo una ciudad más amable y más justa donde todas las personas, sobre todo aquellas que lo pasan peor, puedan disfrutar de los derechos que deben tener todas las personas".