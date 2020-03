Nou morts en les últimes hores eleven a tretze les víctimes mortals valencianes amb coronavirus

En les últimes 24 hores s'han produït nou morts més de pacients amb coronavirus, amb el que ascendeixen a tretze el nombre de defuncions de malalts de COVID19 en la Comunitat Valenciana. A més s'han registrat 107 nous positius, amb el que el número total se situa en 490 casos actius.

D'aquests nous positius, 13 s'han produït a la província de Castelló, 42 a la d'Alacant i 52 a la de València. S'han registrat dotze altes, mentre que hi ha 135 pacients ingressats i 27 malalts en l'UCI. A més, s'han produït 3.096 proves negatives, s'han registrat 16.500 cridades al número d'atenció de la Generalitat (900 300 555) i s'han realitzat un milió i mig de autotests on-line.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut al costat de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a fer balanç de la crisi del coronavirus en la Comunitat Valenciana i de la reunió telemàtica mantinguda amb els portaveus dels grups polítics en les Corts Valencianes.

La consellera de Sanitat ha explicat que ha parlat amb els col·legis de metges d'Alacant, Castelló i València per a agilitar la tramitació de manera que els metges jubilats menors de 70 anys i les infermeres jubilades de menys de 68 anys puguen tornar a col·legiar-se. D'igual manera, des de la direcció general de Farmàcia s'ha ordenat la pròrroga automàtica per un període de dos mesos dels tractaments per a malalts crònics. Per als qui requereixen un fàrmac hospitalari, se'ls facilitarà en el centre de salut o en el mateix domicili per a "evitar el desplaçament de pacients especialment vulnerables".

A partir d'aquest moment, ateses les directrius marcades pel Govern, els qui criden al 900 300 555 "seran atesos com a casos positius de coronavirus" perquè s'apliquen les mesures d'aïllament domiciliari pertinents i se'ls donaran les pautes que corresponguen. També es posarà en marxa una aplicació mòbil per a facilitar l'atenció als ciutadans i posibilitar que puguen concertar una cita telefònica amb un facultatiu.

Mesures d'estímul econòmic

El president ha anunciat que ha acordat mantindre una comunicació permanent entre portaveus i que s'actuarà "amb màxima coordinació" amb el Govern per a que l'acció per a pal·liar els efectes socioeconòmics "siga el més eficaç possible". "Implementarem mesures d'estímul econòmic en un marc global valencià, espanyol i europeu. Contribuirem a generar una acció perquè es destruïsca el menor nombre de llocs de treball possible", ha sentenciat Puig, qui ha afegit: "Tenim com a horitzó un pla de reactivació de l'economia".