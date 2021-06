Migrantes, optimistas antes la visita de Harris a la frontera México-EE.UU.

Ciudad Juárez (México), 25 jun (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajó este viernes a la fronteriza ciudad de El Paso, Texas, visita que generó optimismo y esperanza entre los migrantes centroamericanos que aguardan del lado mexicano para cruzar de forma regular a la Unión Americana.

Durante su visita a la frontera con México, Harris se reunió con cinco niñas migrantes de Centroamérica y visitó un puerto de entrada por donde llegan solicitantes de asilo en El Paso.

Ante la llegada de Harris, un migrante originario de Nicaragua, José Luis Alvarado, dijo a Efe que le alegraba la visita ya que de esa forma la vicepresidenta "se dará cuenta de la situación migratoria de esta frontera".

"Hemos tenido muchas violaciones de derechos humanos, la gente ha sido violentada. Que no sea la primera ni la última vez que venga, para que se dé cuenta de las realidades de esta frontera", agregó Alvarado.

Sobre las declaraciones de Harris en su gira por Guatemala, a inicios de junio, en la que pidió a los migrantes centroamericanos no ir a Estados Unidos, Alvarado dijo que "es fácil para ella decir eso, pero ella no se ha puesto en nuestros zapatos, aunque nos pide que no salgamos de nuestro país, yo busco asilo porque mi país está en banca rota".

Otro caso es el de Jennifer Carolina de la Cruz, natural de Guatemala, quien dijo que buscan cruzar para llegar con su familia.

"Tenemos más fe en este Gobierno de Estados Unidos para poder ir allá, estamos anotados en una lista y esperamos poder ir, con el Gobierno de Donald Trump no cruzaba la gente como ahora lo están haciendo", aseguró.

Harris también se dirigió hacia el puerto de entrada Paso del Norte (PDN), una parada que no estaba prevista en el itinerario anunciado inicialmente por la Casa Blanca.

En el lugar, la vicepresidenta visitó "una zona en la que se revisan las peticiones de los solicitantes de asilo según llegan desde México".

En su visita a México, durante los primeros días de junio, Harris anunció una inversión de 250 millones de dólares para la región sur de México, además de colaboración institucional para frenar la actividad de los traficantes de personas.

El 15 de junio, México recibió 1,35 millones de dosis de la vacuna Janssen, del laboratorio Johnson y Johnson, enviadas por Estados Unidos y que servirán para inmunizar a la población del norte del país para acelerar la reapertura de la frontera común cerrados desde el inicio de la pandemia a los viajes no esenciales.

En tanto, este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá una gira de trabajo por el fronterizo estado de Baja California, donde este viernes se anunció que ya se ha vacunado a toda la población mayor de 18 años gracias a la donación de EE.UU.

La visita de Harris a la frontera llega cinco días antes de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) viaje también a la frontera acompañado del gobernador de Texas, Greg Abbott.