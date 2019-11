Las 17 falsedades de Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal en el debate electoral de la Academia de Televisión

Durante el debate electoral de los principales candidatos a las elecciones generales del 10-N, Maldito Dato ha estado realizando verificaciones en directo según nuestra metodología de fact-checking.

En el debate han participado los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y Vox, Santiago Abascal. Todos ellos han realizado distintas falsedades. Os las explicamos.

Pablo Casado: "La brecha salarial de las mujeres en nuestro Gobierno se redujo en un 4,5%"

FALSO.

Casado ya había dicho en el pasado que la brecha salarial había bajado 5 puntos con el PP y ya habíamos desmentido desde Maldito Dato que eso fuera cierto.

En aquel momento desde el Partido Popular nos explicaron que calculaban la diferencia entre la brecha salarial del año 2012 y la de 2015 según los datos de Eurostat. La diferencia entre esos años sí es de 4,5 puntos, pero Mariano Rajoy fue presidente hasta 2018. Por lo tanto, hay que coger datos más allá de 2015.

Desde el PP nos decían que cogían como último dato el de 2015 porque "es el último dato consolidado", pero no es así. Consultando los datos de Eurostat de los que habla el Partido Popular se puede comprobar que el último año consolidado para España es el 2016 y que ya aparecen como provisionales los datos para 2017.

Además, los últimos datos de un gobierno socialista son los correspondientes al año 2011, no 2012, ya que José Luis Rodríguez Zapatero dejó de ser presidente del Gobierno en diciembre de 2011. Por ello, hay que calcular la diferencia entre el último dato de un gobierno del PSOE (2011) y el último consolidado que aparece en Eurostat con un Gobierno del PP (2016). Al realizar esa comparativa vemos que la diferencia es de 2,5 puntos, ya que se pasa de una brecha salarial del 17,1% en 2011 a una del 15,6% en 2016. Un porcentaje del 15,6% que, además, se repite en 2017 según los datos provisionales.

Por lo tanto, el Gobierno de Rajoy redujo la brecha salarial en 2,5 puntos, al menos hasta 2016, los últimos datos consolidados, y es falso que lo redujera en 4,5 como dice Casado.

Casado, además, también hizo esta afirmación en el debate a cuatro de RTVE antes de las elecciones del 28 de abril y desde Maldito Dato ya la desmentimos también por aquel entonces.

Albert Rivera: "Yo propongo una Ley Electoral con más proporcionalidad, con listas abiertas y con un corte electoral del 3% [...] y que, por tanto, los que no saquen un 3% no estén en el Congreso, como en todos los países de Europa".

FALSO.

No todos los países europeos piden un mínimo del 3% de los votos a los partidos políticos para poder tener diputados en su congreso como dice Rivera y como propone su partido para España.

Por ejemplo, en Portugal, igual que en España, tampoco existe este corte electoral. En sus últimas elecciones, el pasado mes de octubre, hubo tres partidos que únicamente consiguieron un escaño en el parlamento portugués: CHEGA, Iniciativa Liberal (IL) y LIVRE.

Estas 3 formaciones consiguieron 67.502 votos, el partido CHEGA, 67.443 votos, Iniciativa Liberal, y 56.340 votos, LIVRE, según los datos publicados por la Comisión Nacional de Elecciones portuguesa.

En esas elecciones, según los mismos datos, hubo un total de 5.237.484 votos. Por lo tanto, CHEGA consiguió un 1,3% de los sufragios, IL, otro 1,3% de los sufragios y LIVRE, un 1,1%.

A pesar de que ninguno de los tres partidos consiguió llegar al 3% de los votos en las elecciones, cada uno de ellos entró a la Asamblea de la República portuguesa con un diputado, tal y como publicó el Gobierno portugués al retransmitir los resultados electorales.

Resultados en las elecciones de Portugal

Por lo tanto, es falso que los partidos que no sacan "un 3%" de los votos no están en el congreso o parlamento "en todos los países de Europa", ya que en lugares como, por ejemplo, Portugal esto tampoco sucede, igual que en España.

Pedro Sánchez: "Ustedes dos [a Casado y Rivera] representan una derecha cobarde ante una ultraderecha agresiva. Respondan y critiquen y rechacen la ilegalización del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que pide su socio de gobierno en Andalucía o también en Murcia y Castilla y León".

FALSO.

Pedro Sánchez ha hecho esta declaración en referencia a los candidatos del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera. Sánchez les ha pedido que critiquen la propuesta de ilegalizar el PNV que hizo el otro día el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina.

A pesar de lo dicho por Sánchez, no es cierto que PP y Ciudadanos tengan un pacto de gobierno con Vox en Castilla y León.

Como ya desmentimos en Maldito Dato, Vox se abstuvo y no apoyó la investidura del candidato del PP para presidir el Gobierno autonómico.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, se alzó como presidente de la Junta de Castilla y León tras pactar previamente un acuerdo para un gobierno de coalición con Ciudadanos, pero sin incluir a Vox ni a ningún otro partido.

El acuerdo o pacto de gobierno, además, fue firmado el 21 de junio de 2019 únicamente por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea Arisqueta (Ciudadanos).

Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León

Por lo tanto, es falso que PP y Ciudadanos haya pactado con Vox en Castilla y León como dice Pedro Sánchez. El acuerdo de gobierno de coalición para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente fue únicamente entre el Partido Popular y Ciudadanos y, como hemos dicho, Vox no votó a favor del candidato del PP.

Pedro Sánchez: "Desde el tercer trimestre del año 2018 hemos creado en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo"

FALSO.

Desde el tercer trimestre del 2018 hasta la actualidad no se han creado "530.000 nuevos puestos de trabajo".

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados el pasado 24 de octubre, y según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 19.874.300 personas ocupadas. Mientras que en el tercer trimestre de 2018 había 19.528.000 personas ocupadas. Así que en este periodo, según la EPA, se han creado 346.300 puestos de trabajo y no "en torno a 530.000".

Datos de empleo

Si se analizan los datos de afiliación a la Seguridad Social en lugar de comparar los datos de ocupación con la EPA, tampoco salen los nuevos 530.000 puestos de trabajo que menciona Sánchez.

El último dato de afiliación a la Seguridad Social es de este mes de septiembre, cuando hubo una media mensual de 19.323.451,47 personas afiliadas. En cambio, durante el mismo mes de 2018 hubo una media de 18.862.712,80 personas afiliadas. Así que en este periodo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, se han creado 460.738,67 puestos de trabajo y no 530.000.

Por lo tanto, es falso que se hayan creado "en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo" desde "el tercer trimestre del año 2018", ya que el dato de crecimiento de empleos es más pequeño tanto según los datos de la EPA como según los de afiliación a la Seguridad Social.

Pedro Sánchez: "Quien indultó a los terroristas de Terra Lliure fue el Partido Popular"

FALSO.

Hubo terroristas de Terra Lliure indultados tanto bajo el Gobierno socialista de Felipe González como bajo el Gobierno del PP de José María Aznar.

Por ejemplo, en 1994 el Consejo de Ministros del Ejecutivo de González indultó a Jordi Petit Ferrer, según publicó el BOE, condenado por delitos de estragos, pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas, "ex activista de la organización terrorista Terra Lliure [...] y que pidió el indulto al Gobierno y manifestó su voluntad expresa de renunciar a la violencia", según recogió El País por aquel entonces.

Real decreto con el indulto a Jordi Petit Ferrer

Del mismo modo, también se indultó al año siguiente, en 1995, aún con el Gobierno de Felipe González, al menos a otro miembro de Terra Lliure: Marcel·lí Canet.

Canet estaba condenado también por un delito de estragos y por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Su indulto, publicado en el BOE, estaba firmado, igual que el de Jordi Petit, por el ministro de Justicia Juan Alberto Belloch. Belloch fue el último ministro de Justicia del Ejecutivo socialista de Felipe González.

Después, en junio de 1996, ya durante el Gobierno popular de José María Aznar, se volvió a conceder indultos a miembros de Terra Lliure.

Real decreto con el indulto a Marcelino Canet Serra

Según recogió El País por aquel entonces, eso sí, su "perdón no fue tramitado por el anterior gabinete socialista por un error al traspapelarse el expediente". "Fueron fallos burocráticos que impidieron la tramitación del indulto pedido por la Generalitat", explicó el diario de Prisa.

Así, durante el mandato de Aznar y su ministra del Interior, Margarita Mariscal de Gante, se concedió el indulto al menos a otros 15 miembros de Terra Lliure, como, por ejemplo, a Vicent Coll.

Real decreto del indulto a Vicent Coll Pitarch

Por lo tanto, es falso que "quien indultó a los terroristas de Terra Lliure fue el Partido Popular", ya que se concedió indultos a Terra Lliure tanto con el Gobierno de Felipe González como con el de José María Aznar.

Pablo Casado: [En respuesta a Rivera por decir que la tarjeta sanitaria única no existe en España] "2012. Lo contó el otro día Ana Pastor, que es quien la puso en práctica"

FALSO.

Durante un rifirrafe entre Rivera y Casado, el candidato de Ciudadanos ha propuesto la creación de una tarjeta sanitaria única. Casado ha respondido que esta tarjeta única ya existe y que la aprobó la ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, en 2012.

El gobierno del PP en 2004, con Ana Pastor como ministra de Sanidad, aprobó por Real Decreto la creación de una tarjeta sanitaria individual, pero no se llegó a implantar. En 2013, durante la primera legislatura de Rajoy y con Ana Mato como ministra de Sanidad, se reformó la legislación existente para volver a impulsar la iniciativa, pero en la actualidad aún no se ha puesto en práctica.

De forma más reciente, el propio Partido Popular apoyó una proposición no de ley presentada en 2018 en el Congreso por parte de Ciudadanos para implementar precisamente una tarjeta sanitaria única y otros asuntos de la administración sanitaria, pero fue rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos y PNV.

En la actualidad existe una base de datos común del Sistema Nacional de Salud (SNS) para el intercambio de datos, pero no una tarjeta única para todo el SNS, sino que existen tarjetas distintas para cada sistema autonómico. En su lugar, en las comunidades autónomas, como en Madrid o Cataluña, se asigna documentación de "desplazados" temporales a personas procedentes de otras comunidades que quieran utilizar el servicio sanitario de la comunidad de destino.

Por lo tanto, es falso que ya se haya puesto en práctica la tarjeta sanitaria única en España como dice Pablo Casado.

Santiago Abascal: "Estoy muy orgulloso de haber comparecido en sede parlamentaria y pedir el cierre de esa institución que yo mismo dirigía. Estoy muy orgulloso después de trabajar 4 meses decir que esa institución no servía"

FALSO.

Santiago Abascal fue director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social desde abril de 2013 hasta diciembre de 2013, es decir, durante 9 meses y no durante 4 como dice el líder de Vox. Durante este período Abascal ingresó 82.491,80 euros como director general de la Fundación como ya publicamos en Maldita.es.

Por lo tanto, es falso que Santiago Abascal trabajara 4 meses en la institución a la que Rivera ha apelado como "chiringuito" ya que fueron 9 meses.

Pablo Casado: "Tres millones de empleos en el último gobierno del PP. Siete millones se creó en total los dos gobiernos del PP"

FALSO.

Esta declaración la ha repetido en dos ocasiones Pablo Casado en el debate, pero no es cierta.

En el último del gobierno del PP, de diciembre de 2011 a junio de 2018, hubo un incremento de 1.191.100 ocupados y no de 3 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social tampoco es cierto, ya que el número total de afiliados creció en 1.721.151 personas y no en 3 millones.

En las dos épocas que ha estado el Partido Popular en el ejecutivo, de mayo de 1996 a abril de 2004 y de diciembre de 2011 a junio de 2018, hubo un incremento total de 6.174.200 ocupados, según la EPA y de 6.210.258 según datos de afiliación a la Seguridad social. Ninguno de los dos datos llega a los 7 millones que dice Casado.

Por lo tanto, es falso que se crearan 3 millones de empleos en el último gobierno del PP y 7 millones en total de los dos gobiernos del PP como dice Pablo Casado. Estas cifras son muy similares a las que ya verificamos en Maldito Dato, cuando Casado atribuía la creación de 5 millones de empleos al gobierno de Aznar, otra afirmación que es falsa.

Abascal: "A los policías, los guardias civiles, en las semanas pasadas no se les permitía en los primeros días utilizar material antidisturbios para defenderse".

FALSO.

Como ya explicamos en Maldito Dato cuando Santiago Abascal dijo la misma falsedad, las autoridades policiales y Guardia Civil no necesitan autorización expresa del Gobierno ni de Presidencia para utilizar material antidisturbios.

De hecho, en una respuesta parlamentaria del Gobierno en 2017 al diputado del PDeCAT Antoni Postius se señalaba que para la utilización de material antidisturbios "es preceptiva la autorización del responsable policial del dispositivo de orden público", pero no del Gobierno.

Además la Guardia Civil no llegó a intervenir en las protestas de Barcelona, como ya dijo el ministro Grande-Marlaska.

Por lo tanto, es falso que el Gobierno no permitiese a la policía o a la Guardia Civil usar material antidisturbios durante los primeros días en Barcelona tras la sentencia del 'procés'.

Pedro Sánchez: "Ustedes gobiernan con la ultraderecha y con Ciudadanos en Andalucía o en Galicia [a Casado]"

FALSO.

El PP no gobierna con Ciudadanos y con Vox en Galicia, comunidad donde gobierna el PP en solitario. De hecho, Vox no consiguió ningún concejal en ningún municipio de toda la comunidad gallega en las elecciones municipales del 26-M.

En Andalucía, sin embargo, hay un gobierno de coalición de PP y Cs y fue apoyado en la investidura por Vox.

Por lo tanto, es falso que el PP gobierne con la ultraderecha y con Ciudadanos en Galicia como dice Pedro Sánchez.

Pablo Casado: "Por eso nosotros queremos decir que la prisión permanente revisable, que todos los partidos que estaban presentes en la Cámara dijeron que había que derogar, nosotros la vamos a mantener"

FALSO.

No "todos los partidos que estaban presentes en la Cámara (...) dijeron que había que derogar" la prisión permanente revisable como dice Pablo Casado. Ciudadanos, junto al Partido Popular votó, el pasado 15 de marzo de 2018, en contra de la iniciativa del PNV de derogar la prisión permanente revisable. De hecho, en el momento que Pablo Casado ha terminado de pronunciar esta declaración, Albert Rivera ha dicho que eso era "mentira".

Ambas formaciones habían presentado dos propuestas de texto alternativo "por la existencia de una demanda social de endurecer los castigos a los delitos más graves", como especifica el Congreso. Aunque estas propuestas tenían ciertas diferencias: mientras la del Partido Popular defendía la ampliación de la aplicación de la prisión permanente revisable, Ciudadanos solicitaba endurecer el acceso a los beneficios propios del tercer grado penitenciario.

Pablo Casado no especifica ningún Pleno concreto del Congreso de los Diputados pero, con anterioridad, en octubre de 2017, el Congreso de los Diputados también llevó al Pleno la proposición no de ley del PNV para dar inicio a la derogación. En este caso, el Partido Popular fue el único que votó en contra de derogar la prisión permanente revisable. Ciudadanos, por su parte, se abstuvo pero no "dijeron que había que derogar" la ley.

Lo mismo sucedió en 2016. En este caso, de nuevo, el Pleno del Congreso apoyó la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos.

En Maldita Hemeroteca ya repasamos el cambio de criterio de Ciudadanos respecto a la prisión permanente revisable, pero nunca en la Cámara dijeron que había que "derogar" esa ley.

Por lo tanto, es falso que "todos los partidos que estaban presentes en la Cámara dijeron que había que derogar [la prisión permanente revisable]" como dice Pablo Casado.

Abascal: "La actual ley que llaman ustedes de violencia de género no las protege del maltrato y que además ven que esa ley no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas"

FALSO.

Desde que se aprobó la Ley contra la Violencia de Género, en el año 2004, sí se ha reducido el número de víctimas mortales.

Fuente: Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Concretamente, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género lleva el recuento de las víctimas mortales por violencia de género desde el año 2003, justo un año antes de que se aprobase dicha ley. En el año 2004, se contabilizaron 72 víctimas mortales de violencia de género mientras que en 2018, se contabilizaron 50. Este año 2019, a pesar de que todavía no ha terminado, el número de víctimas mortales por violencia de género asciende a 51.

En este sentido, si comparamos la media del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en los seis primeros años, de 2004 a 2009, esta cifra asciende a 66 mujeres; mientras que, en los seis últimos, de 2013 a 2018 (ya que el 2019 no ha terminado), el número se reduce a 53 mujeres.

Por lo tanto, es falso que "la actual ley que llaman ustedes de violencia de género (...) no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas" como dice Santiago Abascal.

Pablo Iglesias: "Artículo 50, las pensiones. Garanticemos la revalorización de las pensiones al IPC porque la Constitución Española dice que se tienen que actualizar conforme al Índice de Precios al Consumo"

FALSO.

En realidad, el artículo 50 de la Constitución Española no dice que "la revalorización de las pensiones se tiene que actualizar conforme al índice de precios al consumo".

Este artículo garantiza que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" pero no concreta que se haga sobre el IPC. Este mismo artículo indica que se promoverán mediante "un sistema de servicios sociaº les que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio" pero no con el IPC.

Por lo tanto, es falso que la Constitución Española diga que las pensiones "se tienen que actualizar conforme al Índice de Precios al Consumo" como dice Pablo Iglesias.

Pablo Casado: [Sánchez] "lleva cesados a dos ministros y otros cinco están siendo investigados por irregularidades patrimoniales"

FALSO.

Dos ministros de Pedro Sánchez han presentado su dimisión, Màxim Huerta (por irregularidades fiscales) y Carmen Montón debido a una acusación de plagio en su trabajo de final de máster.

Además, a tres de sus actuales ministros se les ha relacionado con supuestas irregularidades patrimoniales, aunque no hay pruebas de que ninguno de ellos esté siendo investigado formalmente por la justicia: Nadia Calviño, que compró una vivienda a través de una sociedad, Pedro Duque, que tuvo una sociedad patrimonial e Isabel Celaá, que no mencionó en su declaración de bienes un chalé.

Otro ministro sí ha sido investigado, aunque no por irregularidades patrimoniales: Luis Planas, a quien se le imputó en un caso de robos ilegales de agua en Doñana, aunque después su causa fue archivada. Por su parte, Josep Borrell fue multado con 30.000 euros por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía.

Por lo tanto, es falso que el gobierno de Pedro Sánchez "lleva cesados a dos ministros y otros cinco están siendo investigados por irregularidades patrimoniales".

Rivera: "El paro último es el peor paro de los últimos 6 años"

FALSO PERO…

La tasa de paro se encuentra en el tercer trimestre de 2019 en el 13,92% según la última Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE, en la cifra más baja para un tercer trimestre del año desde 2008, cuando era del 11,23%. En número total de parados, la cifra para el tercer trimestre de 2019 es de 3.214.400 personas, el mejor dato para el tercer trimestre del año también desde 2008 según la EPA, cuando había 2.600.700 parados.

Sin embargo, la variación trimestral del paro sí es la peor de los últimos seis años, según la EPA (pág. 5). Esta métrica calcula la diferencia en el número de parados entre un trimestre y el anterior del mismo año. En el tercer trimestre de 2019 se ha reducido en 16.200 personas con respecto al segundo, un número mucho más bajo que los años anteriores.

Por lo tanto, es falso que el último paro sea el peor de los últimos seis años, como dice Albert Rivera, pero la variación trimestral sí que es la más baja en ese periodo.

Pablo Casado: "¿Qué hizo usted en Pedralbes, señor Sánchez? ¿Por qué no ha retirado la declaración de Pedralbes en la que se decía que hacía falta un relator internacional? ¿En la que se decía que la monarquía era franquista?".

FALSO.

En la declaración conjunta firmada entre el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre tras la reunión de Pedralbes (Barcelona) no se menciona en ningún caso que "hacía falta un relator internacional" ni que "la monarquía era franquista".

Entre los temas tratados se habló de "la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña", "la apuesta por el diálogo efectivo" y la potenciación de espacios de diálogo para atender las necesidad de la sociedad.

Por lo tanto, es falso que en la declaración de Pedralbes se mencionase que hacía falta un relator internacional y que la monarquía fuese franquista.

¿Por qué no es cierto que "el 70% de quienes están imputados" en manadas "son extranjeros" como dice Santiago Abascal?

El líder de VOX y candidato a la presidencia, Santiago Abascal, ha dicho durante el debate que "saben ustedes que hablan de las manadas y aquí hemos conocido los nombres los detalles de una manada de españoles en 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros".

Esto es falso.

No existen de manera oficial datos que recopilen agresiones sexuales de manera múltiple o grupal. Sólo de manera informal y desde 2016, la web de Geoviolencia sexual, del colectivo Feminicidio.net, recopila casos de agresiones sexuales múltiples que han trascendido a los medios, pero los datos aportados no están desglosados por nacionalidad.

La cifra del 70% extranjeros se basa en un estudio del año 2010, centrado en agresiones sexuales múltiples en las que la víctima no conocía a sus victimarios. En él no aparecen la totalidad de las agresiones sexuales múltiples, faltarían, por ejemplo, "las manadas" a quien la víctima sí conocía.

Por lo tanto, no hay datos oficiales que permitan conocer el porcentaje de extranjeros o nacionales que cometen agresiones sexuales múltiples.

Aquí puedes leer más sobre ello.