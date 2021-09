Euskadi asegura que está "incrementando paulatinamente" las consultas presenciales en ambulatorios y hospitales

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado sin muchos detalles en el Parlamento Vasco que la caída de la incidencia de la COVID-19 y la previsión de que la cobertura vacunal generalizada evite nuevas grandes oleadas permite una "reordenación de protocolos" y una "desescalada" en la atención sanitaria, lo que acarrea mayor "presencialidad" ya desde septiembre tanto en los ambulatorios como en las consultas de especialistas. No obstante, ha recalcado que algunas enseñanzas de la pandemia siguen siendo válidas en el futuro -y demandadas por la sociedad, ha recalcado-, por lo que ha dicho que se mantendrán las consultas telemáticas en Atención Primaria, que ahora mismo suponen el 50% del total.

"Hemos alcanzando este mes el equilibrio entre las presenciales y no presenciales. En el mes de septiembre se están incrementando paulatinamente las consultas presenciales no solo en Primaria sino también en hospitalaria. Vamos dando pasos al respecto", ha señalado Sagardui en su comparecencia quincenal ante la comisión de Salud para valorar la evolución epidemiológica de la pandemia que, en este ocasión, precisamente no ha sido presencial, ya que la consejera ha intervenido por Zoom desde Málaga, donde participa en un congreso. Sagardui ha añadido que la presencialidad y el contacto no es solamente una demanda de los usuarios sino también una petición de los profesionales para mejorar los diagnósticos y los seguimientos y que, evidentemente, depende también de factores como el regreso del personal de sus vacaciones.

Sagardui ha ofrecido estas explicaciones -que no han venido acompañadas de cifras y plazos más concretos- a instancias de grupos de la oposición como Elkarrekin Podemos-IU pero también desde los propios socios del PNV en el Gobierno de coalición, el PSE-EE. Su portavoz, Ekain Rico, ha aludido a la "necesidad de recuperar el carácter presencial de las consultas de Atención Primaria" porque "será una decisión muy bien acogida" por la ciudadanía. Desde la bancada de EH Bildu, Rebeka Ubera ha señalado que la presencialidad ha estado muy condicionada porque para montar los nuevos equipos de rastreo o vacunación se ha extraído personal de Primaria.

Por el contrario, la consejera no ha querido adelantar cuál es la previsión de desescalada en lo tocante a actividades sociales, de ocio o deportivas y se ha remitido a la reunión que celebrará este viernes la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el conocido como Labi. Además, ha señalado que 24 horas antes emitirá su dictamen el órgano técnico que lo asesora. El PP ha aprovechado la circunstancia para volver a pedir que Euskadi imite a Madrid. "La señora [Isabel Díaz] Ayuso es pionera, combinando economía y salud. Ya ha anunciado la apertura total del ocio nocturno y los aforos completos. Seguimos aquí con las restricciones más severas", ha planteado la portavoz 'popular' y de la coalición con Ciudadanos, Laura Garrido, al tiempo que criticaba también que las tasas de incidencia vascas sean las más altas de España.

Sí que ha lanzado una pregunta al aire en relación a la polémica tras la resolución judicial que ha tumbado la limitación del 30% de aforo en los estadios de fútbol, lo que eleva el público permitido al 60%. "Desde el respeto, lanzo una pregunta: ¿Les parece que en esta situación epidemiológica, con la ocupación de la UCI y los menores de 12 años sin vacunar el 60% es el aforo a establecer?". El Gobierno vasco ha cargado contra la enésima intervención de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el juez Luis Garrido, que ha dado la razón a LaLiga como antes a los hosteleros afectados por restricciones o a otros colectivos.

