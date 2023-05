La segunda “victoria” de Covite: primero el final de los 'ongi etorri' y ahora sin asesinos en las listas

Covite reivindica como una “victoria” propia, “no de los partidos políticos”, que siete candidatos de EH Bildu que fueron miembros de ETA y que cometieron delitos de sangre se retiren de las listas electorales. “Esto sí que es una victoria, pero no de la democracia, sino de una modesta asociación de víctimas como Covite que ha sido quien ha denunciado esta inmoralidad”, señala su presidenta, Consuelo Ordóñez. “Apartar a asesinos de la vida pública” y que hayan anunciado que renunciarán al cargo en el caso de ser elegidos -oficialmente ya no se puede retirar de las listas- es la segunda gran victoria de esta asociación de víctimas en su “lucha contra el olvido” de lo que supuso el terrorismo trece años después del último atentado y cinco después de la disolución definitiva. La primera fue el fin de los 'ongi etorri', los recibimientos a los presos de ETA, que Covite llevaba denunciando incansablemente desde 2016 y que ahora se han reducido de manera notable.

“Estuvimos años denunciado los 'ongi etorri', terribles. Durante años nadie nos hacía caso. Hasta que en 2019 uno de estos 'ongi etorri' que estaba denunciando yo en una grabación se hizo viral”, señala Ordóñez. “Todos los medios empezaron a hablar de lo horrendo que eran estos actos y, cuando ya estaba en todas partes, fue cuando entraron los políticos”, dice. “Pero hasta que nosotros no denunciamos, nada, los partidos a lo suyo”, señala.

Tuvo que pasar mucho tiempo y muchos 'ongi etorri' sangrantes para las víctimas y ejercerse mucha presión política sobre la izquierda abertzale para que se desmarcara definitivamente de estos actos. “Fue por la presión social que les generaba, más por estrategia que por reflexión ética, porque les estaba perjudicando la imagen”, señala Ordóñez. “Como ha ocurrido ahora en el caso de las listas electorales”, puntualiza. Pero el caso es que el propio Arnaldo Otegi, como coordinador general de EH Bildu, se desmarcó públicamente de estos actos en diciembre de 2021. A penas un mes antes, el colectivo de presos de ETA, el denominado EPPK, había pedido también el final de recibimientos para no causar “dolor” a las víctimas y pedían que se restringieran al ámbito privado.

“A partir de ahí ya no ha habido más 'ongi etorri' tras la excarcelación de presos”, salvo el uno en marzo de 2022, el realizado al etarra Ibai Aginaga en Berango. Aunque es una “buena noticia” la desaparición de estos recibimientos, lamenta que sí se sigan produciendo homenajes a etarras muertos y muchas otras formas ensalzar a los terroristas que se admiten con normalidad en la sociedad que dañan a las víctimas. De hecho, Covite ha registrado un total de 547 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2022. Esto supone que el número de actos de apoyo explícito a ETA y a los terroristas ha aumentado un 139% con respecto a 2021, año en que registraron un total de 228 actos, aunque también fue un año de limitaciones y restricciones por la COVID-19.

“Que dejen de llamar presos políticos a los asesinos de nuestros familiares. Que dejen de exigir su impunidad en multitudinarias manifestaciones. Que saquen a ETA del espacio público, no solo de las listas electorales, sino también de las calles, y que dejen de promover pintadas, pancartas, etc. de exaltación a ETA. Que dejen también de homenajear en público a etarras fallecidos”, reclama Ordóñez “Hasta que no hagan eso y no condenen la trayectoria terrorista de ETA y su proyecto político no tendrán ninguna legitimidad para decir que toman sus decisiones por contribuir a la paz y a la convivencia”.

Fuentes de la Fundación Fernando Buesa también han resaltado que “queda mucho camino por recorrer”, porque “sin la deslegitimación ética, social y política del terrorismo de ETA por parte de quienes formaron parte de ella y la apoyaron, no habrá una verdadera convivencia”. Pese a ello, han agradecido el trabajo de Covite en su denuncia y, al igual que Consuelo Ordóñez, lamentan que la clase política vaya siempre por detrás de las denuncias de las víctimas. “Son cuestiones, como esta de las listas, que pueden ser legales, pero que en ningún caso son éticas, y hasta que las víctimas no lo denuncian se mira para otro lado y se normaliza en la sociedad”. Y mientras tanto, la izquierda abertzale, dicen, “ni dice nada claramente, ni hace nada”.

Covite había denunciado que 44 personas que integraban las listas EH Bildu en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra para las elecciones del 28-M habían sido condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA, lo que organizó una tormenta política en plena campaña electoral. Los candidatos han anunciado este martes que renunciarán a sus cargos si son elegidos “para contribuir a la convivencia y a la paz”. Una afirmación que Ordóñez ha considerado de “cinismo puro”. “Es indigno que den lecciones de paz y convivencia quienes impregnaron de odio y de fanatismo cada recoveco de la vida pública en el País Vasco y en Navarra. De ninguna manera debemos la paz de la que hoy disfrutamos a quienes asesinaron, ni a quienes promovieron los asesinatos”, ha censurado. “Si hoy hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad es gracias a que las víctimas nunca nos hemos vengado ni nos hemos tomado la justicia por nuestra mano”, ha señalado.

Ordoñez ha censurado también que los otros 37 candidatos de EH Bildu condenados por pertenencia a ETA no vayan a hacer lo mismo que sus compañeros condenados por asesinato. “Es cierto que los casos de los asesinos eran los más preocupantes y los más dolorosos para las víctimas, pero todavía quedan 37 concejales en las listas de EH Bildu que no dudarán en tomar posesión de su cargo tras las elecciones si lo consiguen, después de haber contribuido, con su pertenencia a ETA, a todos los crímenes que esta organización terrorista cometió”, ha criticado.

La presidenta de Covite ha criticado de también la utilización que se hace de las víctimas de ETA en el rifi-rafe político: “Ahora se nos ha acusado de querer favorecer a determinados partidos políticos estas elecciones y eso no es así. Covite no tiene agenda política, nos movemos en el plano de la ética. Somos una asociación de víctimas del terrorismo y nuestra única responsabilidad y cometido es defender los derechos de las víctimas del terrorismo. Somos libres e independientes y nuestra trayectoria nos lo avala. Hemos denunciado esta cuestión cuando se han hecho públicas las listas electorales, no podríamos haberlo hecho en otro momento”, ha afirmado Ordóñez.

Recuerda que el tema de los 'ongi etorri' también se utilizó políticamente: “El PP echaba la culpa al Gobierno socialista de que permitiera los' ongi etorris' cuando los más horribles los denunciamos con ellos en el Gobierno y no dijeron nada”, denuncia. Por ello insiste: “Quien ha ‘traído’ a ETA a la campaña electoral ha sido EH Bildu presentando a etarras en sus listas. Y quien lo ha denunciado ha sido Covite, no los partidos políticos. Pedimos respeto a nuestro trabajo, a nuestra trayectoria y a nuestra independencia política”.