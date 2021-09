Una veintena de personas sufre irritación este miércoles por el alga tóxica en la playa de la Zurriola de Donostia

Una veintena de bañistas de la playa de la Zurrriola han referido a los servicios de socorrismo haber sufrido irritación cutánea provocada por el alga tóxica, denominada ostreopsis siamensis, que afecta desde este pasado martes a los arenales donostiarras. En el resto, por el momento no se han detectado nuevos casos, aunque se recomienda baño con precaución y las cuatro playas exhiben bandera amarilla.

"Hoy no tenemos ninguna persona en el resto de playas y en Zurriola una veintena de personas sí que se han dirigido a los socorristas diciendo que han tenido ese picor e irritación", ha señalado el concejal de playas, Miguel Ángel Díez, en declaraciones a Europa Press.

Díez ha explicado que desde el Ayuntamiento donostiarra van a analizar "si es solo en Zurriola" donde de están dando los afectados por el alga en la jornada de este miércoles, con lo que "se mantendría la bandera amarilla de precaución y en el resto pondríamos la verde".

Según ha detallado, la 'ostreopsis siamensis' es un alga "del tamaño de una almendra" que no se "llega a apreciar" en el agua pero provoca "picaduras e irrita la piel". Por ello, desde el Consistorio se recomienda "bañarse con precaución" y después "ducharse para que se aminore esa picadura".

Desde este pasado martes, cerca de un centenar de bañistas se han visto afectados por este alga tóxica. En la jornada de este martes, la mayoría de casos se dieron "en la zona de la Isla, unas 25 personas" y el resto entre la Zurriola, Ondarreta y La Concha.

Díez ha señalado que "la temperatura del agua ha hecho que salga de la roca porque normalmente estas microalgas conviven, y no se aprecian". De este modo, ha insistido en que los bañistas deben ser "precavidos". "Un baño de 10 o 15 minutos es más que suficiente y es recomendable no estar permanentemente en el agua, pero no hemos puesto ninguna medida porque la analítica del agua es buena", ha afirmado.

Finalmente, el concejal ha apuntado que desde el Ayuntamiento donostiarra no han tenido conocimiento de que en el resto de playas de Gipuzkoa se hayan dado casos de afecciones por este alga, y ha recordado que el 8 de agosto se manifestó esta situación en la playa de Hendaia, en el País Vasco francés.