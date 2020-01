Marlaska confirma a los guardias civiles de Tráfico que dejarán de operar en Navarra

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les ha confirmado este lunes a los representantes de las ocho asociaciones profesionales de la Guardia Civil que el instituto armado va a dejar de tener las competencias en materia de Tráfico y Seguridad Vial en Navarra, y que por tanto los ahora 186 guardias civiles de Tráfico que operan en la Comunidad Foral dejarán de hacerlo. El ministro se ha comprometido a que los miembros de la Agrupación de Tráfico destinados en Navarra que quieran permanecer en esa comunidad cuando finalice el traspaso de competencias -la gestión se cederá en un plazo máximo de seis meses- podrán hacerlo, ya que podrán integrarse en otras unidades del Cuerpo ubicadas en la Comunidad Foral.

De esta forma se confirma que las competencias de Tráfico y Seguridad Vial las ejercerá al completo la Policía Foral, algo que desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) esperaban que no fuera así. "Teníamos la esperanza de que, aunque las competencias fuesen traspasadas al Gobierno de Navarra, siguiesen contando con nosotros, pero ya está definido que no va a ser así y que va a ser la Policía Foral la que las ejerza al completo", cuenta a este periódico Óscar Laglea, secretario de comunicación en Navarra de la AUGC y guardia civil de Tráfico.

Aunque Marlaska les ha prometido que todos aquellos que quieran seguir en Navarra podrán hacerlo, aseguran que no les ha explicado cómo se distribuirán los agentes. En principio tienen dos opciones: integrarse en la Policía Foral a través de la pasarela que viene recogida en la Ley de Policías de Navarra del 2018 o acogerse al Real Decreto 848/2017 por el que se aprobó el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil que establece que, "en circunstancias extraordinarias, suficientemente motivadas, podrán realizarse publicaciones específicas de vacantes para los guardias civiles destinados en unidades afectadas por disolución o reducción de puestos orgánicos". Este sería el caso de la unidad de Tráfico en Navarra, por lo que los agentes podrían solicitar una vacante en otra unidad dentro de la Comunidad foral.

El titular de Interior no les ha podido dar muchos detalles de la posible pasarela para que agentes de Tráfico de la Benemérita puedan pasar a la Policía Foral, ya que es algo que se deberá abordar con el Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias en la que se formalice el traspaso de Tráfico a Navarra, aunque es algo que como confirmó el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, a eldiarionorte.es se va a solicitar, ya que los poco más de mil agentes que tiene la Policía Foral no son suficientes para ejercer esa competencia al completo además de las que ya tiene.

Respecto a la posibilidad de cambiar de unidad y continuar siendo un guardia civil en Navarra, el ministro les ha informado que se va a llevar a cabo "de acuerdo con lo estipulado de forma reglamentaria". Óscar Laglea cuenta que esta opción puede suponer igualmente un problema para los agentes de Tráfico que llevan muchos años en Navarra si se les traslada a otra zona. "Yo llevo 27 años en la Ribera de Navarra, si ahora sigo en Navarra pero me mandan a Alsasua o al Roncal estaría a más de dos horas en coche de mi casa, seguiría siendo un problema", relata. Por eso él, dadas las circunstancias, la opción que vería con mejores ojos seguiría la de pasar a formar parte de la Policía Foral y continuar trabajando en Tráfico cerca de su casa, tal y como contó en una entrevista a este periódico.

Óscar asegura que pese a las palabras del ministro sigue habiendo nerviosismo dentro del Cuerpo de la Guardia Civil por la incertidumbre de a dónde les destinarán. "Esperemos tener suerte y que nos podamos quedar por aquí cerca". Hasta que no celebre la Junta de Transferencias, para la que todavía no hay fecha, no sabrán cuál será su futuro ni dónde. El Gobierno Central y el de Navarra tienen un plazo de seis meses, tal y como se recogió en el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Sánchez, para formalizar la transferencia, que no supondrá que el Gobierno foral tenga que asumirla en esos seis meses. Tal y como han informado desde el Ejecutivo navarro se marcará un calendario más amplio para asumir de forma completa la transferencia de las competencias como se ha hecho en otras comunidades autónomas como Catalunya.