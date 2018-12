El Gobierno vasco plantea subir la pensión mínima a 820 euros para intentar pactar los presupuestos con EH Bildu

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha detallado esta oferta que, sumando sus distintas medidas, está valorada en 104,08 millones para 2019 y en 35,8 para 2020, con lo que sumaría 140,6 millones. La propuesta del Gobierno vasco plantea, además del incremento en el sistema de garantía de ingresos para los pensionistas, efectuar una subida general en la RGI del 3,5 % en 2019 y de este mismo porcentaje en 2020. De este modo, las propuestas en esta materia alcanzarían los 41,6 millones para los próximos dos años.

"Estoy convencido", ha apuntado el consejero, "de que esta propuesta responde a las demandas planteadas por EH Bildu y estoy esperanzado de que en las próximas horas seamos capaces de confirmar un entendimiento entre ambas partes".

Sin embargo, EH Bildu aún no da su brazo a torcer. De momento, no presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos , con lo que facilitará que el proceso presupuestario siga adelante". Y ha recordado que el Ejecutivo tiene de margen hasta el 21 de diciembre para tomar en consideración su propuesta para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos vascos. "Todavía no lo ha hecho, porque en las ofertas que nos ha hecho llegar sigue muy lejos de las propuestas que le hemos puesto sobre la mesa", han recalcado las parlamentarias de EH Bildu Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena.