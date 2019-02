IRPH, el día del juicio final

¿Tiene usted su hipoteca referenciada a los índices IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) y, por lo tanto, está pagando hasta 300 euros más cada mes por su hipoteca? Pues sepa que su calvario puede estar llegando a su final. El lunes 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra una vista oral que servirá para decidir posteriormente la suerte de este índice hipotecario, que ha conducido directamente al desahucio a numerosas familias que no han podido hacer frente a sus incrementos descontrolados. O mejor dicho, muy bien controlados por las entidades financieras que lo aplicaron de manera indiscriminada a todo tipo de viviendas. La crisis sacó a la luz lo dañino que era para los hipotecados, cuando descubrieron que mientras las hipotecas referenciadas al euríbor bajaban y bajaban, las suyas no.

Esta es la historia y los principales hitos de la batalla contra el IRPH, que ha liderado en España la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa. Sus abogados José María Erauskin y Maite Ortiz consiguieron la primera victoria judicial en una demanda por abusividad de IRPH y ahora se enfrentan a la batalla final.

1-¿Qué es el IRPH?

Se trata de índices totalmente faltos de transparencia en su cálculo, que además son manipulables por las entidades bancarias. Es el segundo índice más empleado para las hipotecas tras el euríbor. El índice se calcula con los datos que las entidades remiten al Banco de España referentes al precio medio de los préstamos hipotecarios concedidos, que también incluyen comisiones y gastos para el cálculo.

2-¿Cuántos afectados hay?

Los cálculos de IRPH Stop Gipuzkoa son de que hay más de 1,3 millones de familias afectadas en España. El IRPH creció muy por encima del euríbor, por lo que muchos afectados pagan hasta 300 euros más cada mes por su hipoteca.

3-¿Cómo comienza la disputa judicial?

La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa consiguió la primera victoria judicial en una demanda por abusividad de IRPH. La sentencia lleva fecha de 29 de abril de 2014 y fue dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de San Sebastián. Posteriormente la plataforma consiguió más de 30 sentencias análogas, y más tarde llegaron las primeras victorias fuera de Gipuzkoa.

4-El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo revocó en diciembre de 2017 una sentencia de nulidad de IRPH avalada por la Audiencia Provincial de Álava. El Supremo validó, por lo tanto el IRPH, asegurando que no hay necesidad de transparencia en su incorporación al contrato. Pero la sentencia incluía un voto particular de dos magistrados discrepantes que entendieron que el fallo era contrario al derecho europeo. Ese voto particular abrió la puerta a Europa.

5-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal Europeo admitió a trámite una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona y la Gran Sala tratará el tema en una vista oral fijada para el 25 de febrero. Tras las vista, llegarán las conclusiones del abogado general, y más tarde la sentencia. La respuesta será vinculante.

6-Postura de la Comisión Europea

La Comisión Europea se ha personado en el caso y ha presentado un escrito de observaciones en el que discrepa del criterio del Tribunal Supremo Español y se alinea con el voto particular.

7-Gobierno de España

Por el contrario, el Estado español se ha alineado con los intereses de la banca.

8-Impacto económico de la nulidad del IRPH

La nulidad de IRPH debería ser retroactiva, y beneficiaría a los titulares de todas las hipotecas que en algún momento han estado referenciadas al IRPH en cualquiera de sus variedades.

El impacto económico que la nulidad del IRPH tendría en las cuentas de la banca ha sido estimado por algunas entidades de inversión entre 7.000 y 44.000 millones de euros.