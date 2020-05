Murga "no tiene nada que decir" a que médicos de Osakidetza se hagan test de coronavirus en laboratorios privados

La consejera de Salud, Nekane Murga, "no tiene nada que decir". Así se ha pronunciado sobre el hecho de que los Colegios de Médicos de Álava y de Gipuzkoa hayan alcanzado acuerdos con un laboratorio privado de Vitoria y con dos guipuzcoanos, respectivamente, para que los facultativos asociados puedan "autoprescribirse" con "precios especiales" test de coronavirus, que en el caso de las pruebas serólogicas son más específicas que las que realiza habitualmente el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ya que pueden diferenciar si la infección es reciente o vieja. "Me parece bien que lo ofrezca este laboratorio", ha apostillado.

"Me parece que una empresa privada puede ofertar ese tipo de test serológicos y que realice un precio especial hacia compañeros sanitarios... me parece que está en su libre derecho. El Departamento de Salud no tiene nada que decir", ha valorado Murga en una rueda de prensa este martes. Sobre la mayor especificidad de los test privados respecto a los de la Sanidad pública -el uso de pruebas que detecten IGG, IGM e IGA es minoritario-, ha explicado también que "lo realmente importante es saber si uno ha pasado o no ha pasado la enfermedad", es decir, superar un test que detecte anticuerpos en general, sin determinar si son recientes o antiguos. "El valor de este tipo de diferenciaciones... Podríamos tener una discusión sobre su beneficio [...]. Pero no se ha considerado que estén este tipo de técnicas indicadas de forma general", ha argumentado para añadir que Osakidetza "en caso de que se considere necesario" también puede llegar a hacer esos diagnósticos con técnicas como la denominada Elisa. Se pueden consultar aquí los test realizados por Osakidetza y separados por tipos.

Entretanto, el Colegio de Médicos de Álava ha publicado un comunicado en el que indica que "no es cierto" que se haya "invitado ni ofrecido ni siquiera recomendado" a los colegiados la realización de ningún test a través de un laboratorio privado. Ello contrasta con el 'e-mail' enviado a los asociados el 15 de mayo, al que siguió un mensaje en Twitter y en la 'web' con el siguiente encabezado: "El Colegio de Médicos de Álava ofrece a los médicos de la provincia y familiares la realización de test serológicos y/o PCR de detección de COVID-19 en condiciones económicas ventajosas. Convenio con Laboratorio Oquiñena".

El Colegio de #Médicos de #Álava ofrece a los médicos de la provincia y familiares la realización de test serológicos y/o PCR de detección de #COVID19 en condiciones económicas ventajosas. Convenio Laboratorio Oquiñena #Vitoriagasteiz

Argumenta el Colegio que su función se limita a la firma de un "convenio" para la "reducción de tarifas", puesto que "el acto es propio del médico". Fuentes de la organización indicaron que la medida estaba pensada especialmente para profesionales de la privada, que no entran en los cribados de Osakidetza y precisan "seguridad" para regresar a sus funciones. Sin embargo, son un 25% del total de 2.000 colegiados en Álava y algunos es posible que compatibilicen ese trabajo con consultas en la red pública.

En cuanto a Gipuzkoa, ha enviado un escrito a los facultativos para hacerles "partícipes" de una "iniciativa" para "facilitar a los colegiados el acceso a realizarse test rápidos de anticuerpos de detección del coronavirus COVID-19". El acuerdo es con dos centros, Laboratorios Uriarte y Gabinete de Análisis Clínicos, y el coste de la prueba es de 25 euros por un test ECLIA, similar al método Elisa. Explica el Colegio de Médicos que pretender "reforzar" el plan de diagnóstico a sanitarios de Osakidetza para el resto de colegiados en ejercicio.