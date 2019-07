Otegi pide perdón por decir en TVE que sentía si "generaron más dolor del necesario"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconocido que se equivocó cuando hace una semana en una entrevista en TVE dijo que sentía haber generado "más dolor del necesario". Y por ello ha pedido disculpas. "Se pudo entender que aceptaba que es legítimo generar dolor, cuando no lo es y no hay derecho a generar dolor", ha recalcado en una entrevista Herri Irratia Radio Popular.

En esa entrrevista en TVE, que vino precedida de una gran polémica con los partidos de la derecha y las asociaciones de víctimas del terrorismo, Otegi afirmó que sentía "de todo corazón" si "alguna vez como portavoz "habíamos generado más dolor del necesario a las víctimas o del que teníamos derecho a hacer".

Ahora, pide disculpas "si la gente se sintió agredida con esa expresión que no es muy afortunada". "No se entendió el contexto en el que lo dije" porque no se estaba refiriendo a las acciones armadas de ETA.

Otegi ha afirmado que la izquierda abertzale "ha reconocido y reconoce el dolor causado". "Y yo quiero ir más allá y decir que si, en mi condición de portavoz, he añadido un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a las familias de las víctimas de las acciones armadas de ETA quiero pedirle desde aquí mis más sinceras disculpas acompañadas de un 'lo siento' de corazón", ha agregado.

El representante de EH Bildu ha asegurado que es lo que "trató de decir" en esa entrevista pero "desafortunadamente" no lo dijo "bien" y "se pudo entender que nosotros aceptábamos que es posible y legítimo generar dolor en gente".