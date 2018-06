Una cuarta parte de los delitos de odio son contra diversidad sexual

Una cuarta parte de los delitos de odio registrados en Euskadi están relacionados con la diversidad sexual. Una cifra que demuestra que no se puede "bajar la guardia", advierte Berdindu, el Servicio de Información y Asistencia al colectivo LGTBI del Gobierno Vasco.



Coincidiendo con el Día Internacional de la Liberación Sexual y el Orgullo LGTBI Berdindu ha hecho pública una declaración en la que también subraya que todavía hay 72 estados que tienen legislaciones que criminalizan la orientación sexual y tan solo 47 muestran un reconocimiento positivo.



"Mientras haya un lugar en el mundo donde alguien sea discriminado por su orientación o identidad sexual o de género, no descansaremos", han asegurado desde Berdindu que han reclamado así mismo tanto a la Organización Mundial de la Salud como a su homóloga americana, la APA, que modifiquen sus manuales por el reconocimiento de la identidad sexual de todas las personas.



"No podemos olvidar que todavía nos persiguen, todavía nos señalan, todavía molestamos, todavía hay mentes cerradas que no entienden la diversidad como valor que es", indica la declaración.



Berdindu valora por otro lado el "orgullo de vivir en una sociedad que ha firmado su compromiso por la diversidad" y reconoce que cada año en Euskadi la acogida es "mejor y cada vez son más quienes pueden vivir su sexualidad de forma libre". Así, anima a la ciudadanía a que celebre los avances logrados por la liberación sexual y que participe en todos los actos de sensibilización y reivindicación que se convoquen.