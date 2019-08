"El mayor problema del G7 de Biarritz para nosotros es la afección al tráfico"

Erne cree que en otros dispositivos especiales "no se ha dado la talla"

El sindicato más importante de la Ertzaintza, Erne, ha pedido al Gobierno vasco una planificación rigurosa del despliegue de seguridad en torno al G7 y a la contracumbre. Según declaraciones a Europa Press del dirigente sindical Aitor Otxoa, en otros eventos deportivos o económicos internacionales los dispositivos "no han dado la talla" y han sido muy criticados. Es el caso de la Cumbre Económica Mundial convocada en Bilbao hace unos años en la que grupos numerosos de encapuchados destrozaron escaparates, quemaron varios contenedores y atacaron establecimientos comerciales. Erne entiende que en aquella ocasión se minimizó la presencia policial para no dar una imagen de Policía "represora" y pide aprender la lección. "No creo que a nadie en Irún, ninguno de los comerciantes ni de la gente que corre riesgo, le vaya asustar que la Ertzaintza esté preparada por lo que pudiese pasar. Y, si luego no pasa nada, perfecto, ¡ojalá!", sostiene.