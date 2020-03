Los sindicatos llaman a la Ertzaintza para que intervenga en Mercedes-Benz, la principal empresa de Euskadi

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria es la principal empresa de Euskadi, ya que representa un cuarto del PIB alavés y un 5% del autonómico. La factoría que dirige Emilio Titos, en pleno estado de alarma y con un caso de coronavirus confirmado desde hace días entre su plantilla, no ha seguido la estela de Nissan, Volkswagen Seat o Renault -o de la cercana Michelin- y ha arrancado su cadena de producción de furgonetas este lunes como si fuera un día más. Los sindicatos, reunidos de urgencia con la dirección, han denunciado que en taller no se pueden respetar las distancias mínimas para evitar contagios y que se comparten herramientas y han llamado al menos dos veces a la Ertzaintza para que haga uso de sus competencias excepcionales.

El cabreo es tal que en la nave sur de la gigantesca factoría los operarios han mostrado su cabreo a golpes y su negativa a trabajar con normalidad. Igor Gebara, del sindicato ELA, indica a este periódico que no se han desinfectado las áreas de contacto, que no hay materiales de protección para todos y que, quienes lo tienen, no han recibido formación para utilizarlo. También CCOO ha realizado una denuncia similar y ha animado a todo el personal a seguir presionando para corregir la decisión de abrir la empresa.

El comité de empresa ha cursado una denuncia a la Inspección de Trabajo y, según indica Gebara, confía en que la Policía tome cartas en el asunto. Considera que Titos actúa de manera "totalmente irresponsable" ya que no hay garantías de que los trabajadores no contraigan el Covid-19 y lo lleven a sus casas. Solamente en administración hay planes de teletrabajo y distancias de metro y medio, según estas mismas fuentes, pero ellos solamente son un quinto del personal.

En Mercedes-Benz, según datos del pasado viernes, hay una persona contagiada y 23 más en cuarentena. Titos en un principio era renuente a parar la producción pero la compañía parece abocada a un ERTE.