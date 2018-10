Casado exige activar ya el 155 y el PSOE pide a PP y Ciudadanos que no echen "más gasolina" a la situación de Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya no tiene excusa" y debe aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la administración catalana. El presidente de los conservadores considera que las palabras del president de la Generalitat, Quim Torra respaldando la labor de los CDR –"Apretad, hacéis bien en apretar", les ha dicho el dirigente catalán– supone un ataque al Estado de derecho al que, según él, se debe hacer frente desde el Ejecutivo. Los socialistas sostienen que unas declaraciones no son un pretexto suficiente para intervenir de nuevo la Generalitat.

"Torra acaba de apoyar la kale borroka de los CDR. Sánchez ya no tiene excusa para no activar el artículo 155 o convocar elecciones generales. Si no, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas y en ambos casos queda inhabilitado para gobernar España", ha asegurado Casado en un tuit.

En cambio, en el PSOE no creen que la situación haya llegado a un punto como el de hace un año que hiciera necesario aplicar el 155. "E l señor Casado debe saber y no porque lo haya estudiado -ha ironizado José Luis Ábalos- porque hemos tenido una experiencia próxima de aplicación del 155 y que los hechos hay que objetivarlos más allá de cuestiones de este tipo". "Ya sabemos cómo se hace y no se hace por unas declaraciones del señor Torra. Te gusten o no te gusten. Yo también he oído declaraciones que no me gustan nada y no me da por aplicar ningún 155", ha dicho el secretario de Organización del PSOE.

De hecho, consideran que el aniversario del 1-O "está transcurriendo de modo asumible" en Catalunya y ha restado importancia a las declaraciones de Quim Torra: "No he escuchado al president de la Generalitat llamar a la violencia", ha dicho Ábalos, que ha asegurado que se trata de una " fake news si no lo ha dicho y se dice". "Eso no es verdad".



Ábalos ha llamado a la tranquilidad y ha reclamado a PP y Ciudadanos que "no echen demasiada gasolina" a la situación en Catalunya. "Evitemos cualquier tipo de provocación", ha expresado el dirigente socialista después de que ambos partidos hayan reclamado una nueva activación del 155.

El también ministro de Fomento ha enfatizado que lo importante son "las acciones más allá de los discursos" en referencia a las declaraciones de Torra que, a su juicio, se contraponen con la posición que mantiene la Generalitat. Los socialistas subrayan que el Govern está sentado con el Ejecutivo central a través de los órganos bilaterales que se pusieron en marcha con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa tras años de parón. "Esos son los hechos que hay que tener en consideración más allá de las palabras", ha aseverado.

El dirigente socialista ha reconocido, no obstante, que está "absolutamente en contra de los discursos inflamados" como el de Torra, de quien ve "discursos contradictorios con la situación actual". Sánchez está convencido de que los independentistas no irán más allá de esa "inflamación verbal" y reclama "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas para que pueda continuar la distensión. "Tienen que asumir que en buena medida los actos de los demás dependen también de las intenciones que manifestemos, de lo que nosotros digamos. Siempre hay un nivel de responsabilidad", ha zanjado Ábalos.

Esta mañana el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, al propio Torra, y a sus "secuaces" de que si están llamando al "quebrantamiento de la ley" coincidiendo con el aniversario "vergonzante" del 1 de octubre, la Justicia podrá actuar y no podrán decir que son "presos políticos".

"Estoy acostumbrado a llamar a las cosas por su nombre. Lo que hubo este fin de semana fueron cargas policiales y lo que estamos viendo durante el día de hoy es quebrantar la ley", declaraba García Egea en una entrevista en Antena 3.