Errejón niega haber pateado a un hombre en Lavapiés: “Lo que hago es apartarle el brazo y ya”

Iñigo Errejón, diputado de Más País, ha comparecido esta mañana en el juzgado para negar haber agredido de una patada a un hombre en Lavapiés en mayo del año pasado. “Lo que hago es apartarle el brazo y ya”, ha dicho el político. Minutos después de que el denunciante haya ratificado su denuncia contra él, Errejón ha dibujado una situación en la que este vecino de Lavapiés le pidió una foto, se refirió a él como “rojillo” y “tonto”, e insistió varias veces hasta que el político se desembarazó de él y se marchó del lugar pero sin agredirle.

Errejón ha relatado que ese 2 de mayo de 2021 él y otros miembros de Más País habían acudido al acto final de campaña de las elecciones madrileñas y habían ido al barrio de Lavapiés “a tomar una cerveza”. En el momento de marcharse, ha relatado cómo un hombre empezó a molestar al grupo con la sospecha de que, además, quería robarles. Mientras esperaban en la puerta de una tienda de alimentación y lidiaban con esa persona, apareció el denunciante con un amigo.

“Errejón, sácate una foto”, le dijo el denunciante según el relato del político. Él, ha explicado ante el juez, le dijo que no alegando que estaba cansado y explicando que, además, ya estaban en jornada de reflexión. “Normalmente me las saco, esto me pasa mucho y me las hago con mucha frecuencia con gente a la que caes mejor y a la que caes peor. Si no me apetece, normalmente la gente lo entiende”, ha dicho.

El hombre insistió y llegó a intentar rodearle con el brazo para hacerse un 'selfie' “Pero si me he sacado una foto hasta con Monedero, si te pongo verde en las redes sociales. Venga, rojillo, ven aquí, eres más tonto de lo que yo pensaba”, afirma que le dijo pero no en actitud violenta. “Ahí es verdad que yo me enfado, le digo ”déjame en paz, payaso“ y yo le aparto el brazo, no le doy una patada”, ha relatado. Uno de sus acompañantes le instó a marcharse mientras le decía que esa persona era “un busca ruinas”.

El denunciante, incluso, le dijo “ven aquí que te voy a arruinar la vida, te vas a cagar, te voy a joder la vida” mientras él se marchaba. El abogado de la acusación le ha llegado a preguntar que por qué no desmintió los hechos inmediatamente en Twitter nada más conocerse los hechos. “Si yo tuviera que estar respondiendo a cualquier cosa que sale en los digitales con animadversión ideológica...”, ha dicho el diputado de Más País. Héctor Tejero, diputado regional de Más Madrid que iba esa noche con él, ha ratificado su versión de los hechos.

“Pataplam, patada”

El denunciante, por su parte, ha ratificado su acusación ante el juez. Ha relatado cómo ese día se sentó a beber unos botellines con un conocido del barrio en Lavapiés cuando, ya de vuelta a casa y tras pasear el perro, se encontraron con el diputado de Más País.

Fue a pedirle una fotografía. “Hombre, pero si eres Iñigo Errejón, ¿no te importa que me haga una fotografía contigo?”, dice que le dijo, a lo que Errejón contestó diciendo que no estaba trabajando. “Hombre, es una fotografía”, contestó el denunciante, diciendo también que se había hecho otra con Juan Carlos Monedero. En ese momento, dice, le cuenta que le ha “puesto verde” en las redes sociales: “Fue decirle eso y pataplam, patada”. Quiso llamar a la Policía pero una persona “de color” que no ha identificado intentó impedírselo.

“Tuve mucha suerte porque cuando fui a urgencias, me dijo mira Alberto, si está 30 centímetros mas cerca, las tripas las tiene usted en el suelo”, afirma que le dijo un médico cuando acudió al hospital por los dolores que le generó la supuesta patada por un cáncer que padecía. Ha confirmado también que reclama por los daños sufridos: “Un año que llevo de ansiedad, un año, y la gente del barrio es muy mala. Un periódico me puso de activista. Soy votante del Partido Popular pero primero voté al PSOE”, ha zanjado.

Un testigo, amigo suyo del barrio, ha ratificado parte su versión: “Fue una patada frontal, una patada violenta y de desprecio total”, ha dicho, después de que el denunciante le pidiera una foto de “forma elegante”. Pero en su versión de la conversación, el denunciante le dice: “Que sepas que no te voy a poner bien en las redes sociales” y es entonces cuando se produce la supuesta patada. La víctima fue desplazada cerca de dos metros, según su versión.

Segundo juicio

Es la segunda vez en que Íñigo Errejón se sienta en el banquillo por estos hechos. La primera vez, en enero de este año, la magistrada decidió apartarse a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público entendió que la jueza había puesto en marcha demasiadas diligencias y actuaciones durante la investigación y que, por tanto, no podía ser la misma que llevara las riendas del juicio. Finalmente la Audiencia de Madrid decidió que el líder de Más País fuese juzgado por el sustituto natural de esta magistrada: Fernando Fernández Olmedo.

A su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Errejón se ha mostrado confiado de que será absuelto. “Con ganas de que todo esto se acabe ya y poder explicarlo. Hace un año un señor de extrema derecha me acusó de una mentira, vine aquí para aclararlo hace cuatro meses, la Audiencia apartó a la anterior jueza y deseando que esto se acabe aquí, me acusaron de una mentira y lo hemos ido arrastrando demasiado tiempo”, ha dicho.