PP y Vox enfangan la comparecencia de Irene Montero en la Eurocámara por la presidencia de la UE

“Esto no suele suceder en esta comisión y me disculpo”. Son las palabras que ha dedicado el presidente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, el polaco Robert Biedron, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al acabar su comparecencia para presentar las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE en la Eurocámara, que ha estado plagada de voces, interrupciones y llamadas al orden. PP y Vox han enfangado el debate al limitarlo prácticamente a la ley del 'solo sí es sí' a pesar de la advertencia de Biedron de no usar su tiempo para la política nacional.

La primera en salir al ataque ha sido la portavoz del PP, la balear Rosa Estaràs, que se ha referido a la misión a España que su grupo instrumentalizó para atacar al Gobierno y que no contó con el aval de los socialistas, los verdes ni la izquierda, como suele ser habitual en las conclusiones de esos viajes parlamentarios. “Se dijo que no se reduciría la condena, se culpó a los jueces y se les tildó de machistas”, ha dicho Estaràs que, después de haber sido cortada por primera vez, ha ligado la ley del 'sólo sí es sí' con la directiva de lucha contra la violencia de género que se está negociando en la UE. “Necesitamos saber si la actitud que se tuvo en España, si con esa actitud se puede construir una Europa de valores”, ha expresado antes de afear a Montero que “nunca haya pedido perdón a las víctimas”.

En ese momento, el presidente de la comisión ha cortado de nuevo el micrófono a Estaràs y le ha dado la palabra a la socialista Maria Noichl, que no ha podido empezar porque la conservadora seguía hablando en alto. En un momento dado la alemana le ha espetado: “Le voy a pedir que se calle de una vez”. Entre tanto, Estaràs, que también usó la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reclamar la negociación con Junts, apelaba a una “cuestión de orden” y ha asegurado que elevará una queja a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“Esto no es un circo”

“No dejarme hablar conculca el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión sagrada. Estoy hablando de la lucha contra violencia contra las mujeres. Quería hablar de la ley trans”, se escuchaba a Estaràs mientras el presidente de la comisión amenazaba a la eurodiputada con expulsarla de la sala. “Sé que les irrita la política nacional pero este no es el lugar”, ha criticado Biedron: “No estamos aquí para hablar de su tema. Si quieren hacer política nacional, vayan a su parlamento nacional”.

La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez se ha quejado de la actitud del presidente. “Lamentablemente se está desarrollando su comparecencia en unos términos que no me parecen adecuados. Aquí hablamos mucho de Polonia cuando sus medidas están haciendo que mujeres mueran en los hospitales y el presidente que es polaco nunca ha entendido que es una política nacional sino que es una política que afecta a todas las mujeres”, ha recriminado.

La parlamentaria de Vox Margarita de la Pisa Carrión también ha usado su intervención para sembrar dudas sobre la capacidad legislativa de la ministra como presidencia rotatoria del Consejo de la UE en referencia a la ley del 'solo sí es sí'. “Ahora en la presidencia del Consejo, ¿qué versión va a mantener? ¿La que ha puesto a miles de depredadores en la calle? ¿va a reconocer el error de su propuesta? ¿Va a pedir perdón?”, le ha preguntado antes de desplegar un discurso antiabortista.

En la sala ha irrumpido el eurodiputado de Vox Herman Tersch, que no es miembro de la comisión, y tras hablar en alto varias veces ha proferido un grito y se ha levantado con un cartel, según fuentes presentes en la sala. “Esto no es un circo, es una comisión parlamentaria. Tenga buen día”, le ha expulsado Biedron, que también ha tenido que interrumpir al parlamentario del PP Gabriel Mato, que ha usado su intervención para reprochar la “discriminación” a su compañera de filas.

Montero se reivindica: “Cuando se hacen transformaciones, importa quién está al frente”

“Me voy a ceñir a los temas de la presidencia, no tengo problema en contestar en otros foros. Creo en el respeto institucional. Con arreglo a ese principio, voy a actuar así”, ha dicho en su turno la ministra, que ha aprovechado para hablar de la directiva de violencia de género y cuestiones como el consentimiento sexual en las normas que está elaborando la UE. Entre las peticiones que ha recibido de los grupos parlamentarios, destaca la inclusión de la violencia de género como un eurodelito.

También ha celebrado la reciente adhesión de los 27 al Convenio de Estambul y la aprobación de un informe en la Eurocámara que apuesta por castigar a los puteros. En respuesta al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que se ha pronunciado en contra del aborto y de la educación sexual, Montero ha defendido que es “importante situar los derechos sexuales y reproductivos y la educación afectivo sexual como derecho de toda la ciudadanía”.

Antes de entrar a la comisión, la ministra ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la reclamación que hace Podemos de que siga en el Gobierno: “Cuando una propuesta es buena, se puede valorar o asumir sin necesidad de que sea un órdago o una línea roja”. “Nosotras estamos haciendo una propuesta en lo que creemos que Podemos más puede aportar. En esta legislatura ha quedado de manifiesto que cuando se hacen transformaciones profundas ante las que se despliega una reacción machista también importa quién está al frente de esos departamentos para hacer frente a esa reacción machista”, ha rematado.