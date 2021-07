Las nuevas restricciones para hacer frente al estallido de contagios, por comunidades

Las comunidades autónomas han comenzado a implantar un abanico de medidas para hacer frente al estallido de los contagios en nuestro país: desde la reducción de aforos y horarios, hasta la prohibición del ocio nocturno, pasando por pedir PCR o certificado de vacunación para entrar en las discotecas gallegas. Cuatro comunidades han solicitado a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia su aval para implantar el toque de queda en parte de sus territorios, un paso necesario al tratarse de una limitación de un derecho fundamental. Una petición que ha tenido una respuesta desigual en la Comunitat Valenciana, donde ha sido favorable, y en Canarias, donde la Justicia ha dicho 'no', mientras Catalunya y Cantabria esperan la resolución de sus jueces.

Catalunya pide implantar el toque de queda en Barcelona y otros 157 municipios

Catalunya ha solicitado este miércoles a la Justicia el aval para imponer un toque de queda de 1 a 6 de la mañana durante una semana en Barcelona y otros 157 municipios de más de 5.000 habitantes con tasas de incidencia por encima de los 400 casos, donde viven en total más de cinco millones de personas.

De obtener el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Generalitat espera que esta medida pueda sumar ya el próximo fin de semana a las que ha avalado este miércoles de prohibir las reuniones de más de 10 personas, el veto a comer y beber al aire libre y la orden para que bares, restaurantes y cualquier otra actividad cierren a las 00.30 horas.

Consulta los 158 municipios en los que Catalunya quiere imponer un toque de queda nocturno.

Comunitat Valenciana: València y otros 31 municipios vuelven al toque de queda

La Comunitat de Valencia es el primer territorio en el que el Tribunal Superior de Justicia ha avalado el toque de queda. En concreto, ha sido en 32 municipios de más de 5.000 habitantes, donde esta restricción ha entrado en vigor sin incidentes la madrugada del 13 al 14 de julio de 1 a 6 de la madrugada, así como la limitación de las reuniones en el ámbito público y privado a 10 personas.

Esta medida se suma las que entraron en vigor el pasado jueves 8 y que se mantendrán, al menos, hasta el 25 de julio: el cierre de los locales de ocio nocturno a las 0.30 horas, que solo pueden funcionar como bares y cafeterías; la clausura de la hostelería a la misma hora, con limitación a seis personas por mesa en interiores y 10 en terrazas; y la reducción de aforos en espectáculos masivos. Las fiestas populares siguen prohibidas.

Puedes consultar los 32 municipios con toque de queda aquí.

Cantabria pide el toque de queda para 53 localidades

Cantabria ha iniciado los trámites para imponer el toque de queda de 1:00 a 6:00 de la madrugada en más de la mitad de sus municipios. En concreto, el gobierno cántabro ha solicitado la autorización judicial para restringir la movilidad nocturna en 53 localidades. Una limitación que entrará en vigor en cuanto reciba el visto bueno de la Justicia y que se alargará, inicialmente, durante 14 días. En caso contrario, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha adelantado que interpondrá un recurso exprés.

El gobierno que preside Miguel Ángel Revilla también ha establecido una limitación de reunión a un máximo de seis personas no convivientes en el ámbito público y privado en esas mismas localidades. Además, ha prohibido la venta de alcohol en establecimientos minoristas y gasolineras a partir de las 20 horas, para "dificultar el acceso inmediato" a bebidas alcohólicas y evitar botellones en todo el territorio.

Puedes consultar los 53 municipios con toque de queda aquí.

Canarias: la Justicia rechaza el toque de queda

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la petición del Gobierno regional de imponer el toque de queda, entre las 00.30 y las 6:00 horas, en las islas con peores datos epidemiológicos. Esto es, en los niveles 3 y 4 de su escala de alerta. Por el momento, esta restricción a la movilidad hubiese afectado solo a Tenerife.

El Gobierno canario ha recurrido la decisión del TSJC al Supremo. El toque de queda sí contaba con el visto bueno de la Fiscalía, que considera que las medidas en vigor no son eficaces para detener la transmisión del virus. Estas dependen de los niveles de alerta del Gobierno canario. Con todo, la hostelería debe cerrar a la medianoche en todo el archipiélago y se establecen distintos aforos según el riesgo de contagios.

Euskadi: sin aglomeraciones de 0:00 a 6:00 horas

La comisión técnica que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi ha propuesto este miércoles limitar la movilidad, las aglomeraciones y las 'no fiestas' entre la medianoche y las seis de la mañana, para evitar que haya grupos de "no convivientes" en espacios públicos en ese tramo horario. La medida, cuyo borrador del decreto ya está redactado para su entrada en vigor de cara al fin de semana, no afectará a horarios, aforos ni a la posibilidad de pasear o viajar.

El Gobierno vasco va a dejar claro que no se trata de un toque de queda, por lo que no necesitará el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con quien ya ha tenido discrepancias en el pasado. Para aplicar esta medida, el Ejecutivo autonómico busca la complicidad de los municipios para el control de estos grupos en los espacios públicos.

Extremadura pedirá que se limite la movilidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este miércoles solicitar el cierre perimetral de las localidades de Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Valverde de Leganés. La medida, que afectaría a cerca de 19.000 personas, debe ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que ya validó el cierre de Moraleja, Barcarrota, Valdelacalzada, Santa Amalia, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo y Salvaleón, que permanecen confinadas.

El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado también que el viernes se celebrará un Consejo Extraordinario de Gobierno para analizar otra serie de limitaciones a la movilidad. Aunque no ha querido concretar, ha confirmado que estas nuevas medidas requerirán el aval de la Justicia porque afectarán a derechos fundamentales. En cualquier caso, estas se aplicarían en aquellos territorios con una ocupación de camas de agudos superior al 2% y de UCI por encima del 11% o el 12%, una casuística que actualmente no se da en la región con un porcentaje del 1,1% y del 1,08%, respectivamente.

Galicia: PCR o vacuna para entrar en discotecas

Este martes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que planeaba imponer nuevas restricciones en Galicia para intentar contener la expansión de la COVID–19. Una de ellas se concretó este miércoles y entrará en vigor el próximo martes: para acceder a los locales de ocio nocturno será necesario disponer de una PCR negativa o del certificado de vacunación –actualmente el 62,6% de la población diana a vacunar en Galicia tiene la pauta completa–. Con esta medida se quiere reducir la alta tasa de incidencia entre las franjas de edad más jóvenes.

El Ejecutivo autonómico también ha decidido limitar a 10 el número de personas no convivientes que pueden compartir mesa en terraza y a seis en el interior de bares y restaurantes. Actualmente, los locales de ocio nocturno permanecen cerrados en las localidades con peor situación epidemiológica. Son Ourense, Barbadás y O Barco de Valdeorras en la provincia de Ourense, e Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía, Vilanova de Arousa, en Pontevedra.

Castilla y León rebaja las opciones de un toque de queda por municipios

Castilla y León acordó la semana pasada un paquete de medidas para detener la expansión del virus, que entró en vigor el viernes y se alargará, al menos, durante 14 días: adelantar el cierre del ocio nocturno a las 2 de la mañana, la reducción de aforos a un tercio de su capacidad y la prohibición de consumir de pie y en barra para evitar que los clientes puedan bailar. Además deben estar en mesas con un máximo de diez personas por grupo.

Este jueves decidieron no aprobar nuevas medidas pese al incremento de la incidencia y la presión hospitalaria. La situación es "preocupante", con una incidencia acumulada de 808 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 224 pacientes hospitalizados en planta y 39 en UCI. De momento, en el Consejo de Gobierno no ha habido un consenso suficiente para pedir un toque de queda por municipios de 1 a 6 de la mañana ni bajar a nivel 2, las dos posibilidades que había barajado el martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Las decisiones quedan aplazadas al próximo Consejo de Gobierno

Murcia anuncia restricciones en 13 municipios pero descarta el toque de queda

La Región de Murcia prohibió el pasado jueves el ocio nocturno en el interior de los locales. Este lunes, se han anunciado más restricciones en los 13 municipios que se encuentran en nivel de alerta 3: se reduce el aforo en el interior de bares y restaurantes al 30% y se limitan las celebraciones a un máximo 30 personas en interiores y a 60 en terraza, siempre que no se supere el 30 y el 50% del aforo, respectivamente.

Por el momento, el gobierno murciano no se plantea imponer el toque de queda ni nuevas restricciones a la celebración de eventos multitudinarios ya programados, al no estar estos relacionados con los brotes –hasta ahora, los activos han tenido su origen en bodas, pubs o discotecas, salvo uno que se originó en un bar–, pero si se les exigirá que cuenten con un plan de contingencia y que se respete el uso de la mascarilla, algo que ya debe hacer siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Asturias prohíbe el ocio nocturno

Asturias ha vuelto a prohibir el ocio nocturno, ante el aumento de contagios, especialmente entre los jóvenes. La medida, que es prorrogable y modificable en función de la situación epidemiológica, entró en vigor este día 13 a las 00 horas y tendrá una duración de 14 días. No es la única que ha puesto en marcha el Ejecutivo asturiano, que ha prohibido la venta de alcohol en gasolineras y comercios minoristas de 22 a 6 horas, durante el mismo periodo. La patronal de Hostelería y Turismo de Asturias, Otea, que pedía que se ampliase el horario de apertura de discotecas y pubs de 3 a 5 de la madrugada, ha anunciado que estudia recurrir estas nuevas restricciones.

Aragón ordena el cierre del ocio nocturno a las 00.30

Tras varios días de idas y venidas entre el Gobierno de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia y los hosteleros, finalmente se cumplen las órdenes del Ejecutivo, que ha ordenado el cierre del ocio nocturno a las 00.30 horas, donde no se puede bailar ni admitir nuevos clientes a partir de la medianoche.

En cuanto a bares y restaurantes, las nuevas medidas obligan a cerrar a las 23 horas, con un aforo del 50% en interiores y del 100% en terrazas, con un máximo de seis y 10 personas por mesa, respectivamente, como en pubs y discotecas.

Madrid, sin nuevas restricciones y a la cola en la vacunación

"No, todavía no. Por ahora vamos bien", respondió este martes la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la posibilidad de implementar nuevas restricciones en la región, que en el último balance registraba una incidencia de 295 casos. El objetivo del Ejecutivo autonómico es, de momento, "seguir fomentando las campañas" para concienciar a los jóvenes y continuar con la vacunación "como hasta el momento".

Andalucía propone evitar eventos masivos

La Junta de Andalucía no pedirá el toque de queda ni implantará nuevas restricciones en su territorio, tras lo acordado este miércoles en el comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto. Ni siquiera el cierre perimetral ni de la actividad no esencial para los cinco municipios con más de 5.000 habitantes que esta semana han superado los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son: Peal de Becerro (con una incidencia de 1.851), en Jaén; Conil de la Frontera (1.140); y Tarifa (1.176), en Cádiz; y Aguilar de la Frontera (1.076); y Villanueva de Córdoba (1.061), en Córdoba.

Así, Andalucía mantiene el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana y bares y restaurantes hasta la 1, pero ha propuesto limitar el horario de venta de alcohol y evitar eventos masivos en municipios con tasas altas de incidencia.

Castilla-La Mancha no se plantea más restricciones

Castilla-La Mancha es la comunidad que mejores datos de incidencia presenta. Este miércoles, era la que tenía la tasa media más baja, con 136,81 casos por cada 100.000 habitantes y también la que registra las mejores cifras por franjas de edad. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha descartado si quiera plantear nuevas restricciones "hoy ni en corto tiempo".

La Rioja: "No nos planteamos pedir el toque de queda"

El Gobierno de La Rioja no se plantea pedir el toque de queda ni endurecer las restricciones. Así de tajante se ha mostrado su presidenta, Concha Andreu, en una entrevista en Radio Euskadi donde ha asegurado que "la situación está controlada" porque, si bien "la incidencia va subiendo y se centra en los jóvenes", la presión hospitalaria en la región "es de las más bajas".

Baleares, sin nuevas restricciones

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, aseguró este martes que la situación de su comunidad "no es comparable" a la de otras, gracias a que el archipiélago realizó "una desescalada lenta", por lo que ha descartado imponer nuevas restricciones. Además, ha explicado que el ritmo de vacunación y la situación hospitalaria en las islas permiten "tener una situación de equilibrar la vida diaria de las personas y la actividad económica".

Navarra, sin nuevas medidas

El Gobierno navarro ha admitido este miércoles el aumento de contagios que experimenta la región desde principios de julio, pero se ha escudado en una ocupación hospitalaria por debajo de la media nacional para evitar nuevas restricciones. La diferencia con la media nacional es evidente en el caso del porcentaje de camas ocupadas en planta, que es del 1,85% en esta comunidad autónoma, frente al 3,72% nacional, pero se acorta en el caso de las UCI, que Navarra tiene al 8,55%, solo dos décimas por debajo de la media de toda España.

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha indicado, no obstante, que están realizando un "análisis continuo" del marco legal vigente y que están "evaluando internamente y trabajando especialmente con los ayuntamientos" pero que su objetivo es "tocar lo mínimo imprescindible para garantizar la protección de la comunidad", pero "teniendo en cuenta lo social, lo emocional y lo económico".

Puedes consultar las medidas en vigor en esta guía.