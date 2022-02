Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:42 h

Tras los desencuentros sobre la reforma laboral pactada entre el Gobierno, sindicatos y empresarios, aprobada hace dos semanas en el Congreso sin el apoyo de ERC, este miércoles el portavoz de la formación republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha planteado una serie de exigencias al Ejecutivo para seguir figurando como uno de sus aliados durante el resto de la legislatura.

"Sospechamos que tiene la tentación de pasar la oportunidad de la mesa de negociación, porque así igual nos desgasta", ha asegurado Rufián durante la sesión de control al Gobierno. "Quien crea que si la mesa no funciona solo desgasta al independentismo se equivoca, es también un fracaso de la izquierda española. Y cada vez que fracasa la izquierda española a nosotros no nos va mal y, sobre todo, acaba gobernando la derecha o la ultraderecha", ha advertido el portavoz de ERC.

Con todo, Rufián ha exigido a Sánchez "que ponga políticas de izquierda sobre la mesa y afronte el conflicto político con Catalunya". "Porque quizá solo así evite hacer las maletas en la Moncloa", ha advertido. Durante su respuesta, el presidente del Gobierno ha elevado el tono contra ERC tras el enfado que provocó en el Ejecutivo el hecho de que la formación republicana no les ayudara a convalidar la reforma laboral: "A mí no me da nadie carnés de izquierda y menos ustedes", le ha dicho Sánchez a Rufián. A su juicio, "decir que la reforma laboral es la que la hubiera pactado Albert Rivera es un insulto a los sindicatos que firmaron ese acuerdo. A lo mejor considera que está más a la izquierda que CCOO y UGT, no es mi caso", le ha espetado. Pese a ello, Sánchez ha asegurado que "siempre" mantiene "la mano tendida para la mesa de diálogo" sobre Catalunya.

Informa Iñigo Aduriz.