Última hora del temporal y la pandemia

10:24 h

Cientos de árboles se han vencido en Madrid durante la gran nevada que ha dejado la borrasca Filomena. Imágenes de numerosos ejemplares y ramas caídos han ido ilustrando las horas de temporal. Muchos árboles, simplemente, no han podido soportar un peso para el que no estaban preparados. El Ayuntamiento de la ciudad es todavía incapaz de saber cuántos: "Pueden ser miles", ha dicho el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante.

"Ha sido una nevada histórica. Les han caído encima muchísimos kilos. Un peso excesivo", explica el jefe de Arboricultura del Jardín Botánico de Madrid, Mariano Sánchez. Este botánico del CSIC responde que "no tenemos un arbolado peligroso, han caído ramas de pinos con 60 años que no habían vivido nunca algo así. No hay que ser alarmistas".

Desde luego, los datos meteorológicos avalan la excepcionalidad: en la ciudad de Madrid ha nevado unas 30 horas seguidas. La precipitación ha acumulado 50 litros de nieve por metro cuadrado, según datos de la AEMET. La nevada más copiosa en, al menos, 40 años.

Informa Raúl Rejón