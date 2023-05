Revilla se abre a dejar gobernar al PP: “No voy a obstaculizar la investidura al que ha tenido un resultado tan espectacular”

El presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, ha abierto una puerta que hasta ahora parecía cerrada tras el batacazo electoral que sufrió el pasado 28M, donde su partido perdió más de 55.000 votos y la mitad de sus diputados, y se ha mostrado dispuesto a dejar gobernar al Partido Popular permitiendo la investidura de la líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga. “No voy a obstaculizar la investidura al que ha tenido un resultado tan espectacular”, ha señalado durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde también ha asegurado que “el PRC no es un partido carroñero” y ha adelantado que va intentar que el futuro Gobierno “no se contamine con Vox”.

El PP gana las elecciones autonómicas en Cantabria y suma mayoría con Vox

“Yo que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable, y voy a intentar también por todos los medios que no se contamine con Vox, que es un partido anti-autonomía de Cantabria, además de otros componentes y rasgos que están en las antípodas del PRC”, ha afirmado Revilla durante su intervención, en línea contraria de lo que defendió la misma noche electoral: “PP y Vox tienen que gobernar juntos. Probablemente mañana me llame la presidenta del Partido Popular, incluso Alberto Núñez Feijóo. Pero yo creo que tienen que gobernar, porque son lo mismo. Es algo que va a ocurrir y no quiero que engañen al personal. Es bueno que se junten porque son los mismos”, dijo en pleno shock por los pésimos resultados electorales de su partido.

Ahora, Revilla comienza a recular como ya le han pedido públicamente algunos alcaldes y dirigentes de su partido, que se han mostrado partidarios de sentarse a negociar con el PP e incluso integrarse en un futuro Gobierno de Cantabria para mantener una mínima cuota de poder tras el varapalo sufrido en las urnas, además de explorar los acuerdos en el plano municipal para conservar algunas alcaldías.

“No voy a ser ahora como secretario general del partido el que proponga obstaculizar la investidura al que ha tenido un resultado tan espectacular. Hay que ser sensatos en política y estar para lo que hay que estar: para colaborar cuando hay que colaborar y para hacer oposición cuando hay que hacer oposición”, ha dicho Revilla, dejando una vía abierta para la negociación del PP que hasta ahora había negado.