El consejo rector no garantiza que este año la nueva televisión pública pueda emitir

Dos años después del arranque del Govern del Botànic, un año después de la aprobación de la ley de Servicio Público de Radiodifusión y Televisión Autonómica y ocho meses después del nombramiento del consejo rector y su presidente, éste no puede garantizar cuándo comenzarán las emisiones.

En septiembre de 2015, el recién estrenado Consell del cambio ya apuntaba al enorme marasmo legal que supondría la reapertura de Canal 9. Con el paso del tiempo y el lío burocrático, la promesa de emitir un 9 d'Octubre se fue desvaneciendo hasta desaparecer de los discursos, no sin los reproches correspondientes.

En su comparecencia de este lunes, Enrique Soriano, presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), ha asumido que "la situación actual no permite que podamos afirmar que de forma inmediata podamos emitir". Por situación actual el responsable de la corporación se refiere a la obsolescencia de los equipos tecnológicos y al mal estado de las infraestructuras, entre ellas el edificio de Burjassot. Como ya se explicó el pasado viernes, el consejo rector invertirá entre 20 y 30 millones de euros en la compra de equipos tecnológicos, creación de estudios de radio y mejora de los edificios durante los próximos tres años. Además, según Soriano, es necesario construir las delegaciones en Alicante y Castellón y modificar los sistemas de edición y producción. "Nos hemos encontrado con una situación que impide de forma inmediata poner -la nueva radiotelevisión- en marcha, no como creíamos", ha lamentado el presidente.

El mal estado de los medios de la extinta RTVV supone un lastre en la puesta en a punto de la nueva radiotelevisión, hasta el punto de que su órgano directivo no sabe qué ventana podrá ponerse en marcha primero (televisión, radio o plataforma digital). "Estamos a la expectativa en función de la rehabilitación de los equipos", ha explicado Soriano. Una situación que, según sus palabras, no habían previsto.

"Ojalá la Unió de Periodistes no impugne la bolsa de trabajo"

El presidente del consell rector también se ha pronunciado sobre la posible impugnación de la Unió de Periodistes a la bolsa de trabajo temporal. Soriano defiende el baremo que beneficia a los extrabajadores, argumentando que, como máximo, supone un 36% máximo de puntuación por haber sido empleado en RTVV respecto a otros profesionales. Además, pide al colectivo profesional que no impugne la bolsa temporal e insta a su dirección a unirse con los sindicatos mayoritarios de la administración pública -UGT, Comisiones Obreras e Intersindical-, que son, según Soriano, quienes tienen la legitimidad para negociar.

Ciudadanos pide la destitución de Rafa Xambó

Otro punto candente en la comisión de este lunes ha sido la cuestión de Rafa Xambó. El consejero de la CVMC ha protagonizado la intervención de Ciudadanos que, dados sus "insultos, injurias y calumnias", piden su destitución. Toni Subiela, portavoz de la formación naranja, ha leído un recopilatorio de tuits en los que el sociólogo califica a algunos diputados y periodistas como "fascistas, inmorales, partidarios del golpe de Estado, estúpidos...".

Si el órgano rector no toma medidas, como abrir un expediente disciplinario, Ciudadanos pedirá la dimisión de su presidente. Subiela ha cuestionado que este tipo de afirmaciones estén protegidas por la libertad de expresión y también ha remarcado que no piden "cárcel, sino dimisión" para este miembro del Consejo Rector. "Podemos no compartir las afirmaciones pero eso no significa que deba ser perseguido por ello", ha respondido Soriano, que ha indicado al diputado de Ciudadanos que si considera que van más allá de la libertad de expresión debería plantearlo "en otro foro"