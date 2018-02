El TSJ autoriza la retirada de la cruz franquista de Callosa de Segura

En la madrugada del pasado 28 al 29 de enero, el Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) retiraba la Cruz de los Caídos que llevaba setenta años presidiendo la fachada de la iglesia de San Martín del municipio alicantino en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ordenaba ese mismo 29 de enero el " cese inmediato" de los trabajos de destrucción o retirada de la cruz y el pedestal.

Ahora, una semana después, el alto tribunal valenciano ha comunicado que permite la retirada de la cruz, aunque ha ordenado al consistorio que la conserve hasta que haya sentencia firme. La Sala de lo Contencioso del TSJ no se pronuncia sobre el fondo del pleito, pendiente de resolución.

En sus resoluciones, el Alto Tribunal Valenciano levanta las medidas cautelarísimas acordadas, rechaza adoptar las medidas cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para “que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto” si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a entidad recurrente.

Los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que “no se está produciendo (por lo que se conoce), ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la Cruz, sino una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado, para lo que requerimos especialmente a la Administración, no sólo en lo que se refiere al desmontaje, sino también su custodia; a fin de que, en el supuesto de que definitivamente triunfara la tesis de la entidad actora, pueda, a costa de la Corporación, reconstruirse”.

"Alivio" en el ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Callosa del Segura, el socialista Fran Maciá ha reconocido a eldiario.es sentirse aliviado y cree que el auto del TSJCV supondrá "un punto de inflexión". "En estos momento tengo a la ciudad muy dividida y con mucha tensión, cualquier otra decisión judicial hubiese sido difícil de digerir", ha explicado.

Ha sido el propio alcalde el que ha llamado a la empresa que se estaba encargando de la retirada de la Cruz de los Caídos "para que proceda a continuar cuanto antes". Calcula que en 24 horas habrán retirado la base que sustentaba a la Cruz y que aún sigue en pie. Asimismo, en las próximas horas también contactará con la subdelegación del Gobierno para que ponga en marcha de nuevo el dispositivo de seguridad.

A la espera de la reacción ante esta nueva noticia de los partidarios de la Cruz, los cuales se felicitaron hace justo una semana de la decisión del TSJCV, el primer edil les pide que acaten la decisión. "Si antes este órgano judicial les parecía fabuloso, ahora también tendrá que seguir siéndolo".

El pedestal donde estaba ubicada la Cruz a los Caídos de Callosa

Dos detenciones

La retirada de este homenaje erigido en 1942 en hornor a 80 vecinos del municipio alicantino que murieron en el bando franquista durante la Guerra Civil estuvo marcada por la detención de dos personas afines a un colectivo falangista que mostraron resistencia y lanzaron petardos a los agentes de policía. Los operarios que retiraron la cruz tuvieron que ser escoltados entre insultos de los convocados por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.

El equipo de gobierno de Callosa de Segura, formado por PSPV, Esquerra Unida y Somos, ya había intentado anteriormente en dos ocasiones el polémico monumento, una decisión respaldada por otras tantas sentencias judiciales.

Sin embargo, la decisión del ayuntamiento se topó en esta ocasión con la resolución del TSJ. “La paralización ha llegado en el peor momento”, explica a eldiario.es el alcalde de la localidad, el socialista Fran Maciá, quien no ha ocultado su preocupación por la inseguridad que podría generar esta nueva situación.