La joven fallecida en Benicàssim estaba convencida de que la policía detendría a su presunto agresor

"Dicen que es un accidente. Y una mierda. Secuestro y asesinato". Así de contundente se expresaba en redes sociales, Inma, la madre de la joven de 20 años fallecida el pasado sábado en Benicàssim después de que el coche en el que viajaba junto a su expareja se estrellará contra una gasolinera. Además, aseguró que su hija había sido víctima de malos tratos "durante más de dos años" a manos de quien fue su compañero sentimental.

En declaraciones a Telecinco, Inma ha lamentado que que no se haya hecho más después de que presentaran tres denuncias en el último mes, y ha relatado que su hija estaba convencida de que la policía detendría a su presunto agresor. Así mismo, se pregunta: “¿Por qué no tenía la patrulla persiguiéndole a él en lugar de estar vigilando a mi hija?”.

A través de las redes, la madre de la víctima explicó que denunciaron en diversas ocasiones los malos tratos e intentos de agresión del presunto agresor, que no dejaba de "molestar" a la familia, "me reventó dos veces la rueda del coche, me forzó la cerradura...". Estas denuncias acabaron en una orden de alejamiento de 200 metros, aunque la joven no disponía de protección policial completa al tener una valoración de riesgo medio de reincidencia.

La mujer, que se pregunta "¿Quién va a pagar por todo esto?", relata cómo el pasado sábado "mi niña se levantó para ir a trabajar [en un almacén de naranjas] y me la quitó, la cogió a la fuerza y me la mató, empotrando el coche aposta".

Estado en el que quedó el vehículo tras estrellarse

El pasado sábado, sobre las 6.45 horas, un coche con dos ocupantes que circulaba por la N-340 procedente de Vila-real en sentido Barcelona se salía de la vía y colisionaba contra el surtidor de una gasolinera en Benicàssim, causando la muerte de dos jóvenes de 28 y 20 años.

La Guardia Civil investiga los hechos como un nuevo posible caso de violencia machista en el que, presuntamente, el hombre (V.L.J. 'El Peonza') habría quebrantado la orden de alejamiento y habría introducido por la fuerza a la jovén en el vehículo cuando ésta iba a trabajar. Los investigadores barajan la hipótesis de que el hombre habría lanzado el coche contra la estación de servicio para provocar el accidente.

Tanto el presidente valenciano, Ximo Puig, como la vicepresidenta Mónica Oltra han reclamado extremar las medidas, "de carácter educativo y de carácter punitivo", en los casos de víctimas de violencia machista. La también consellera valenciana de Igualdad ha urgido al Ejecutivo central a sacar este asunto de la "confrontación partidista" y ha reclamado los primeros 200 millones de euros contemplados en el Pacto de Estado.

"Hay que darle tratamiento de problema de Estado, como se hizo con el terrorismo, y hay que estar unidos al lado de las víctimas y enfrentados a los agresores, algo que se consigue con negociación política", ha resaltado la vicepresidenta valenciana.