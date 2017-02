¿Precariedad en Osakidetza? Una auxiliar de enfermería encadena 215 contratos en cuatro años

Cuando hace un mes el sindicato ELA (mayoritario en Euskadi) realizó una reclamación para exigir las indemnizaciones correspondientes a los 141 contratos interinos que una trabajadora de Osakidetza había tenido los últimos cuatro años poco se podía imaginar que esa marca se podría superar. Hasta esta semana, cuando ha registrado dos nuevas reclamaciones ante el Departamento de Sanidad: en una de ellas se reclaman 215 contratos y en la otra 197 contratos que han tenido dos trabajadores del Servicio Vasco de Salud en los últimos cuatro años. Las reclamaciones demandan que se cumplan las sentencias europeas sobre indemnizaciones que afectan al personal temporal

En una de esas reclamaciones, una mujer de 60 años, trabajadora de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Alto Deba como auxiliar de enfermería denuncia que ha tenido 197 contratos. En la otra reclamación, otra mujer, también auxiliar de enfermería y de 53 años de edad, ha tenido 215 contratos en la OSI Bidasoa.

Según ELA, recientemente la directora de la OSI Bidasoa defendió en unas jornadas que en Osakidetza no existía la precariedad. “Pero tanto la OSI Bidasoa, como el conjunto de Osakidetza han apostado por la precariedad. Con la política de empleo que promueve el Servicio Vasco de Salud no se puede construir un proyecto de vida digno. Y tampoco hay forma de fidelizar personal para Osakidetza, incluso aunque haya profesiones en las que no hay personas con la formación requerida. ¿Es posible que con la edad de estas trabajadoras, todavía deban mirar su teléfono todas las mañanas para saber si ese día van a trabajar o no?”.

Siguiendo la nueva doctrina del Tribunal de Justicia Europeo, ELA prepara reclamaciones por las indemnizaciones correspondientes a las finalizaciones de los contratos temporales y peticiones de estabilidad para los contratos temporales fraudulentos. Hasta ahora, ha registrado más de 500 reclamaciones