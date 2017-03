Podemos niega el acoso a periodistas: "No es verdad. Eso no ha ocurrido"

Irene Montero ha dado un paso más en la polémica generada por la denuncia de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) sobre el trato que la formación política le brinda a los periodistas que cubren sus informaciones. La portavoz parlamentaria de Podemos ha pasado del "no me veo reflejada en eso" a una negación de los hechos denunciados por los periodistas: "No es verdad. Eso no ha ocurrido", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces.

La dirigente de Podemos no lleva su razonamiento al límite lógico de señalar que alguien miente en todo este enfrentamiento. A la pregunta directa de si cree que alguien no dice la verdad, Montero se limita a proponer: "Eso pregúnteselo a ellos".

La portavoz parlamentaria de Podemos se ha mostrado "contenta" por la apertura de un debate sobre las relaciones entre los partidos políticos y los medios de comunicación. En esa línea, se ha apoyado en informes de la APM sobre la censura sufrida por los periodistas para asegurar que "en el 75% de los casos los periodistas ceden ante presiones de los jefes relacionadas con la publicidad".

"Hay acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas", ha asegurado para concluir que "el foco sobre Podemos está más puesto que sobre otras formaciones políticas".

La denuncia de la APM se refiere a la existencia de mensajes por varias vías dirigidos por "el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias" a un número indeterminado de periodistas y que ha provocado la denuncia de presiones y acoso. Según la APM, los denunciantes habrían presentado testimonios y pruebas documentales que darían medida de la situación denunciada. En Podemos, sin embargo, niegan la situación. Nunca tan claro hasta ahora como con las palabras de Irene Montero: "Por supuesto que no es verdad".