Cruz Roja defiende la labor de Salvamento Marítimo: "No es un servicio de autobús; las personas migrantes nos necesitan"

Cruz Roja Española en Andalucía afirma haber salido reforzada de la situación de "emergencia humanitaria" vivida en las costas el pasado año, con un importante aumento de llegada de pateras con personas migrantes. Su trabajo de atención, en coordinación con el personal de Salvamento Marítimo, le ha servido para defender el papel del organismo dependiente del Ministerio de Fomento, a quien Vox ha acusado de hacer de "taxi" o "autobús" para las ONG que avisan de las salidas desde Marruecos. "No es un servicio de autobús. Esas personas nos necesitan. Tenemos que acoger a esas personas".

Contundente al respecto se ha mostrado María del Mar Pageo, presidenta autonómica de Cruz Roja Española en Andalucía, por el puesto que ocupa hace menos de un año y, sobre todo, por su labor como voluntaria durante muchos años en la costa de Almería, recibiendo a las personas migrantes. Médica de profesión, Pageo ha recordado los rostros de aquellos que llegan a Europa tras una arriesgadísima travesía: "Les aseguro que sé de lo que estoy hablando". En una ocasión le dieron en sus brazos un bebé, que le sonrió. Aguantando las lágrimas, tanto aquella vez según ha confesado como durante el desayuno informativo con la prensa en Sevilla este martes, Pageo considera "increíble que alguien pueda mostrar rechazo por esas personas que se juegan la vida huyendo de su país".

La institución humanitaria ha presentado su Memoria Anual con los principales datos de su actividad durante 2018, destacando las más de 150.0000 personas en situación de extrema vulnerabilidad atendidas, así como la labor desarrollada con las personas mayores, la infancia y la juventud, según han destacado también María José Hernández, coordinadora autonómica de Cruz Roja Española, y José Tortosa, secretario autonómico de Cruz Roja Española. "La crisis está pasando pero hay muchas secuelas", han insistido las representantes, quienes han resaltado "el crecimiento y la transformación" de los últimos meses, así como que han alcanzado el número de 150.000 de personas y empresas socias.

En atención a personas migrantes, Pageo ha señalado que la llegada de pateras "si se gestiona desde la humanidad no tiene por qué ser un problema" de acuerdo al trabajo de coordinación con administraciones y entidades dedicadas a su atención. Preguntada si el Gobierno ha podido prever la situación vivida en determinados casos, con personas durmiendo en los barcos de Salvamento o la búsqueda de espacios para menores no acompañados, Pageo ha comentado que no entra a valorar la actuación gubernamental, destacando que "la administración ha contado con nosotros" y que Cruz Roja "ha aumentado los equipos técnicos y los voluntarios para poder llegar a todas las personas".

Situación "superada con éxito"

"No sabemos a qué nos vamos a enfrentar", ha comentado en ese sentido María José Hernández, que ha coincidido con Pageo en indicar que ha sido la primera vez que se ha vivido en Andalucía "una situación de emergencia humanitaria". En esa línea se han congratulado de haber "superado con éxito" dicha situación, con "más dispositivos, más albergues y hostales, implementando formación, centros de acogida", calificando Hernández como algo "puntual" que haya habido alguna pernoctación en las embarcaciones de Salvamento en puerto. "Hemos ido solventando las dificultades. Hemos salido bastante reforzados", ha incidido.

Pageo, muy sensibilizada con la cuestión migratoria, ha señelado que "lo más grave" de todo ello son "los dramas humanos, uno a uno, de las personas que huyen de su país arriesgando sus vidas". "Nuestro mandato es el principio de humanidad, y las personas migrantes tienen extrema vulnerabilidad. Está muy claro", ha apuntalado Hernández.

Cruz Roja, que ha ingresado 77,2 millones en 2018 (50,5 procedentes de fondos públicos y 15 de los socios), cifra en 1.512 las personas contratadas en la institución, que ha continuado también su labor de atención a personas con discapacidad y mujeres en dificultad social, amén de potenciar el trabajo con personas en situación de calle o en el plan de empleo, con los voluntarios "como pilar fundamental" según ha resaltado Pageo. El número de personas usuarias ha descendido un poco "de forma premeditada" respecto a 2017, con 676.279, "para ofrecer mayor calidad en las intervenciones".