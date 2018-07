Teresa Rodríguez denuncia injerencias de Echenique en el arranque de las primarias de Podemos Andalucía

Podemos Andalucía abre este martes el plazo de votación en primarias para que los afiliados elijan, por un lado, a su candidata a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, y por otro, las listas electorales al Parlamento andaluz en las ocho provincias. Es un proceso de selección en el que convergen dos aspirantes: la líder actual de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez y la diputada en el Congreso por Huelva, Isabel Franco, que personalizan dos modelos de partido irreconciliables.

El primero aspira a lograr mayor autonomía política y ya ha trazado una hoja de ruta para concurrir a las urnas junto a IU y otras formaciones andalucistas. El segundo es el que preserva el control orgánico y político de Podemos desde Madrid, por tanto cuenta con la simpatía de la dirección estatal, y mira con recelos los pasos que está dando Rodríguez hacia la confluencia. Su mayor temor es que la gaditana decida romper relaciones con la ejecutiva de Pablo Iglesias para montar una organización política propia, que actúe bajo las siglas de Adelante Andalucía (nombre que se ha elegido para el proyecto de confluencia).

A mitad de junio hubo una reunión en Madrid entre Teresa Rodríguez y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, para pacificar las relaciones entre la dirección estatal y andaluza. El encuentro sirvió para rebajar el tono de los reproches durante unos días, pero finalmente, Echenique y Rodríguez han llegado hasta el primer día de votación de las primarias de Podemos Andalucía en claro enfrentamiento. Este lunes, 24 horas antes de que abran las urnas a los afiliados, el secretario de Organización de Podemos ha vuelto a verbalizar las mismas "dudas" que tenía hace un mes respecto al proyecto de confluencia: no le gusta que el nombre Adelante Andalucía se superponga a la marca Podemos; y no le gusta que, tras el proceso de primarias internas, los candidatos elegidos de la agrupación morada en Andalucía se sometan a unas segundas primarias conjuntas con IU.

Los temores de Echenique forman parte del discurso medular de la rival de Rodríguez en estas primarias, Isabel Franco, que ha entrado en liza avalada por la dirección estatal de Podemos. Al escuchar hoy las palabras de Echenique, la líder del partido en Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta ha salido finalmente a confrontar con su compañero, acusándole de "entrar en campaña desde Madrid de una forma poco sutil". Luego ha retado a Echenique a enfrentarse a ella en un debate electoral en estas primarias. Ya que el secretario de Organización de Podemos "está en campaña", "lo invito con todo el cariño a participar del debate de primarias que tendremos esta semana. Hablando se entiende la gente", ha zanjado Rodríguez, en declaraciones a Europa Press.

El comité electoral de Podemos Andalucía está intentando cerrar una fecha de debate entre las tres candidatas -hay una tercera aspirante en liza, la concejal del Ayuntamiento de Nevar (Granada), Leticia García Panal. Se había barajado la fecha del miércoles por la tarde, pero Franco alega que no estará disponible hasta el viernes porque entre semana debe estar presente en el Congreso para seguir los plenos sobre la renovación de la dirección de RTVE. Tanto Rodríguez como Franco defienden en público la necesidad de celebrar un debate público que sirva para confrontar el proyecto político y de partido que concurren en estas primarias. La líder de Podemos Andalucía quiere que el cara a cara vaya más allá de la controversia en torno al nombre o el propio proceso de primarias, que condensan las principales preocupaciones de la dirección estatal del partido.

El próximo lunes se conocerá quién encabeza la lista electoral de Podemos Andalucía y cuáles serán los candidatos en las ocho provincias. El sistema de elección proporcional garantiza que la lista más votada no cope más del 60% de los puestos de salida, permitiendo así a los críticos ocupar al menos el 40%. Teresa Rodríguez y su equipo -la gran mayoría del Consejo Ciudadano Andaluz y el grupo parlamentario- parten como favoritos, pero Franco y su candidatura esperan ocupar posiciones relevantes para asentar un sector crítico en la futura lista electoral. En todo caso, la prueba de fuego de las tensas relaciones entre la dirección estatal y andaluza de Podemos vendrá después, cuando los candidatos elegidos en la primera fase se sometan a unas segundas primarias conjuntas con IU. Un proceso cuyo reglamento aún no se ha hecho público, y que Echenique ya ha censurado de antemano porque considera que "contraviene" el reglamento estatal de primarias de Podemos.

Es difícil prever un punto de encuentro sobre este asunto, porque el acuerdo de confluencia con IU -que ya recogía la celebración de unas primarias conjuntas- se aprobó una semana antes de que la dirección estatal de Podemos aprobase el reglamento que regula los procesos de confluencia en el conjunto del país, de modo que Rodríguez no se siente concernida por un documento que no existía cuando ella y el líder regional de IU, Antonio Maíllo, sellaron la hoja de ruta para su confluencia.

Echenique ha negado que la dirección estatal se haya entrometido en las primarias de Podemos Andalucía a través de la candidatura de Isabel Franco, pero su discurso es idéntico y anterior al que esgrime la aspirante a derrotar a Teresa Rodríguez. "E n estos momentos, la única marca electoral que se ha lanzado no contiene el nombre de Podemos, cuando el 92% de lo inscritos del partido en Andalucía ha dicho que quieren ver el nombre de Podemos en la marca electoral", insiste el secretario de Organización del partido morado. Echenique critica que la gaditana mantenga la "segunda votación" -en relación a las primarias conjuntas- y la creación de un supuesto "censo" paralelo al registro de inscritos de Podemos Andalucía. "No conocemos las reglas y no sabemos qué recorrido va a tener y si se plantea ese espacio como algo más, como un censo para una votación, o si pretende tener continuidad en el tiempo", dice.

Teresa Rodríguez le ha replicado: "Las supuestas dudas llevan meses resueltas: que el nombre de Podemos estará en la candidatura, que será una coalición electoral y que las primarias conjuntas van después de unas propias de cada organización".