Verstrynge, sobre los jóvenes andaluces: "Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita"

El politólogo y expolítico Jorge Verstrynge ha afirmado en el programa 'Al Rojo Vivo' de La exta que se siente "un poco desconcertado" al "ver la falta de sentido del humor de los andaluces de un tiempo a esta parte". "Se han metido mucho con lo que Tejerina dijo, que quizás era una exageración, pero también es verdad que la formación de la juventud andaluza es menos buena que la de la juventud de una parte importante del país".

"Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita, mucho ordenador o móvil. Yo soy medio andaluz y todavía se ríen cuando me oyen decir 'estación de servicio' porque yo no sé decir bien 'estación de servicio' y no me pongo echo una pantera. Me río. Y cuando viene la ministra a decir hay que ver las palabras que usan, pues yo añadiría 'pisha', chochete, raja, y no me siento ofendido. Hay que tener un poco de sentido del humor en política", ha dicho.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que es "intolerable e impresentable la escalada de insultos contra Andalucía", después de las críticas del expolítico Jorge Verstrynge. "Ahora, Verstrynge ridiculiza la formación de nuestros jóvenes utilizando tópicos falsos. ¡Ya está bien!", según ha expresado Susana Díaz en su cuenta en Twitter.

Los líderes andaluces de Podemos e IULV-CA y candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta por la confluencia Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, han criticado también este jueves las palabras del expolítico con las que "mancha el nombre de la comunidad" al "tirar de tópicos clasistas y casposos".

Teresa Rodríguez, replicando a Verstrynge, ha exigido que "dejen de manchar el nombre de Andalucía". Así, se ha referido a las declaraciones de la vicesecretaria de Acción Social del PP y exministra del Mapama, Isabel García Tejerina, que cuestionó la pasada semana el nivel educativo de los escolares andaluces o a estas palabras del expolítico para señalar que son "gente de derechas que desprecia al pueblo andaluz". "No son bienvenidos en nuestra tierra", remachado la líder andaluza del partido morado en la referida red social.

"Hay que caer bajo para hablar de la juventud andaluza tirando de los tópicos más casposos y clasistas. Verstrynge se describe él solo", ha agregado al respecto el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.