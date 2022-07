Espadas extiende la autocrítica por el fracaso electoral del PSOE-A a los últimos diez años: “Tenemos un problema estructural”

Unas horas después de constituirse el Parlamento de Andalucía, y de que arrancase la XII legislatura, el PSOE andaluz celebró el comité director “de la autocrítica”, en palabras de su secretario general, Juan Espadas. El máximo órgano de decisión entre congresos se reunió en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por primera vez desde las elecciones del 19 de junio, que registraron el peor resultado de la historia para los socialistas: 30 diputados.

Andalucía, dos legislaturas en una: PP y Vox cohabitarán en paz hasta ver si se necesitan tras las generales

Su candidato, y líder con apenas un año en el cargo, habló a las claras de un problema “estructural” de un partido, dijo, que venía desde hace años empujado por la “inercia” de sus 37 años en el poder, y que había perdido el olfato de la calle y la forma de que los andaluces le identificaran como la formación más parecida a esta comunidad.

La autocrítica de Espadas trascendió su corto periodo al frente del PSOE andaluz y se remontó a las casi cuatro décadas en el poder o, al menos, los últimos diez años con los errores encadenados de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. “El problema es profundo y no de hace unos meses. Desde 2012 y de manera continuada el partido ha venido perdiendo votos y el 19 de junio, sin duda, sacó el peor en unas autonómicas. Necesitamos una parada técnica en boxes para revisar el vehículo en profundidad, para ver qué planteamientos hacemos”, ha dicho ante el máximo órgano de decisión entre congresos. Hubo 18 peticiones de palabra, muy críticas, y el cónclave se prolongó más de lo previsto, a pesar de que solo asistió la mitad de los miembros del comité director.

“La izquierda tiene un problema estructural”, advirtió Espadas en su discurso, en el que por primera vez reconoció que hasta el 15% de sus votantes habían “comprado” el mensaje de Juan Manuel Moreno, que ha alcanzado una mayoría absoluta histórica gracias a los votos prestados del PSOE. “Tenemos que dirigirnos al conjunto de la sociedad y no solo a una parte. No podemos dejarle a la derecha una parte porque entendamos que es de derechas. Moreno Bonilla se ha dirigido a más gente que nosotros, sabiendo que eran votantes nuestros, y sin ningún pudor. Y lo peor es que el 15% de votantes se lo han comprado”, ha asegurado.

Habrá “cambios estructurales”

El líder socialista viene de reestructurar de arriba abajo el grupo parlamentario, con una dirección coral y cinco portavocías, y con la mente puesta en el ejercicio de oposición desde el minuto uno. Uno de los dardos que Espadas lanzó a su predecesora fue precisamente en esa dirección: “Tardamos demasiado” en hacer los cambios necesarios y en interiorizar el rol de jefe de la oposición en el que los andaluces pusieron al PSOE tras las elecciones de 2018, por mucho que Susana Díaz se aferrase al hecho de haber ganado en votos y diputados al PP.

Espadas ha planteado “cambios estructurales” en el partido que no ha concretado. “Tenemos que quitarnos ataduras y no hacer lo mismo y contar siempre lo mismo. El PSOE tiene que ser algo más que una maquinaria de hacer lo mismo para ganar las próximas elecciones”, ha dicho. Luego ha aclarado que no tiene “apego al cargo” y que dio el paso, a petición de Pedro Sánchez, sabiendo que se enfrentaba a un reto “que no se hace en seis meses”.

El líder de los socialistas andaluces ha apostado por “ensanchar la base social” de su partido y por “conquistar el espacio de centro político” como objetivos necesarios para volver a gobernar en Andalucía tras sufrir en las elecciones del pasado 19 de junio su peor resultado en unos comicios autonómicos en esta región en la que gobernó durante casi 37 años de forma consecutiva.

En una alocución de más de 30 minutos, el que fuera candidato socialista a la Presidencia de la Junta en dichos comicios se ha centrado en analizar el resultado del PSOE-A en esa cita con las urnas y en comentar las posibles causas del mismo, así como en señalar ideas de cara a la estrategia que para el futuro más inmediato quiere llevar a cabo al frente del partido.

“Punto de inflexión”

Espadas ha indicado que las elecciones del 19J marcan “un punto de reflexión y de parada técnica” en el PSOE-A “para revisar el vehículo en profundidad”, y ha anunciado una “nueva orientación estratégica a la hora de explicar” las propuestas del partido en la que “tenemos que ser capaces de ensanchar la base social a la que nos dirigimos”.

En esa línea, ha defendido que “sólo se gobierna cuando se conquista no sólo tu espacio ideológico, sino un enorme espacio de centro político que es el que garantiza mayorías de gobiernos”.

Ha llamado a sus compañeros de partido a mirar “hacia adelante”, y a construir “el futuro claramente con un proyecto disruptivo”, desde el convencimiento de que “el PSOE tiene que contar de otra manera y hablar de otra forma sobre sus propuestas, y tiene que plantear nuevas propuestas” a la sociedad.

“Tiene que escuchar más a la sociedad, a toda ella y en todos los lugares. Y de una vez por todas tenemos que entender lo que son realmente prioridades para la ciudadanía en base a las cuales configura su voto”, ha abundado Espadas.