Pablo Iglesias: "Operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España"

Pablo Iglesias ha desgranado en Málaga su propuesta para crear una empresa pública de energía que pueda competir "de tú a tú" con las grandes eléctricas privadas. Sólo así se podría, según Iglesias, rebajar la factura de la luz. Esta gran empresa pública tendría también la misión de encabezar el proceso de transición energética que permita reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles.

Iglesias ha explicado su propuesta en un acto en la Universidad de Málaga, al que ha acudido junto a Alberto Garzón (número 1 al Congreso de Unidas Podemos por la provincia), Eva García Sempere (número 2), Isabel Reyes Franco (número 4) y Antonio Maíllo (coordinador general de IU Andalucía). La propuesta, incluida en el programa electoral de Unidas Podemos para las elecciones del próximo 28 de abril, ha sido el único eje del discurso de Iglesias, ante un aforo repleto en el que se mezclaban jóvenes estudiantes y activistas veteranos.

Para el candidato a la presidencia de Unidas Podemos, las puertas giratorias están en el origen del hecho de que la factura eléctrica en España esté entre las más altas de Europa. Iglesias ha leído un amplio listado de destacados políticos que ocupan sillones en los consejos de administración de las principales empresas de energía. "Operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España", sostiene Iglesias, que ha añadido que son "corrupción legal e institucionalizada". "Hasta que no acabemos con las puertas giratorias no bajará la factura de la luz".

Según Iglesias, esta connivencia ha provocado el encarecimiento de la factura de la luz, al mismo tiempo que las grandes eléctricas disparaban sus beneficios y los servicios de electricidad ocupaban los últimos puestos en la valoración de los clientes. El líder de Podemos ha citado datos de FACUA de octubre 2018 para asegurar que "en los últimos 15 años la factura de la luz ha subido un 90%". "Al mismo tiempo, Endesa, Iberdrola y Naturgy (más del 80% del mercado) han tenido 6.000 millones de euros de beneficio en 2018, un 14% que en 2017", ha añadido.

"La sociedad tiene que recuperar el control, porque no se puede permitir el caos económico que generan las privatizaciones. La única manera de bajar el precio de la luz es que exista una gran empresa pública de la luz", ha dicho. "Una empresa que se llame Red Pública y que no sea pequeña". Iglesias ha argumentado que el artículo 128 de la Constitución contempla la posibilidad de reservar al sector público "recursos o servicios esenciales" y de acordar "la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

El candidato ha desgranado algunos de los ejes que configurarían esa gran empresa pública, que debería comerciar exclusivamente energía renovable, crear nuevas plantas de generación solar, asumir las hidroeléctricas, potenciar el autoconsumo responsable, promover cooperativas ciudadanas, impulsar la municipalización de las redes de distribución eléctrica o promover los puntos de descarga necesarios para el coche eléctrico.

Esta gran empresa pública debería servir también para guiar el proceso de transición energética. "Hay que acabar con la ley de la selva. La transición energética no la puede encabezar el sector privado, porque tiene un criterio fundamental: su propio beneficio".

Alberto Garzón: "Votando al PSOE puede que Albert Rivera sea ministro de trabajo"

Iglesias ha puesto el foco en la parte programática, mientras que Garzón, Eva García Sempere, Isabel Reyes y Antonio Maíllo se han repartido los asuntos de actualidad. Garzón ha incidido en la precarización resultante de la crisis, que ha calificado de "estafa". "Se ha normalizado como algo inevitable que se pagaran 60.000 millones en los rescates a los bancos. Son empresas que han jugado a un socialismo para las ganancias y capitalismo para las ganancias", ha dicho.

Reyes, Iglesias, Garzón, García Sempere y Maillo, en Málaga N.C.

Según el coordinador general de IU, el PSOE nunca se ha enfrentado a las estructuras de poder, y ha permitido que en los últimos diez años los salarios hayan perdido poder adquisitivo mientras aumentaban de forma exponencial los beneficios de las grandes empresas. "Hay gente que cree que votando al PSOE se frena a la extrema derecha, y se puede encontrar que Albert Rivera sea ministro de trabajo.

Por su parte, Eva García Sempere (IU) ha calificado el acuerdo electoral entre IU y Podemos como "la decisión más acertada que hemos tomado nunca", y ha llamado al voto para luchar contra la desigualdad. "Ahora mismo ocurre aquí en Málaga que si un niño nace un determinado barrio sabe casi al 100% que no va a llegar a la Universidad", ha dicho García Sempere, que ha citado la situación de Los Asperones, un barrio depauperado de Málaga con un millar de habitantes y 32 años antigüedad, a pesar de que nació con vocación de provisionalidad, y de que las administraciones prometen cada cierto tiempo un plan de choque que nunca llega.

En su discurso, Pablo Iglesias ha advertido a un auditorio lleno de estudiantes contra el discurso de "la patria de las banderas", y ha reivindicado "la patria de los hospitales, las escuelas públicas" y, en definitiva, "la patria de lo público". Entre las banderas que había a su lado estaban la de Málaga, la de Andalucía, la de la UE, pero no la española. Fuentes de Podemos indican que no lo sabía. Al terminar el mitin, una trabajadora de la universidad ha vuelto a poner entre la andaluza y la europea la bandera de España, que alguien, no se sabe quién, cuándo ni por qué, había retirado.