¿Cuántos votos cuesta la cesta de la compra?

El Gobierno no consigue dar con la tecla para reducir los precios de los alimentos. La rebaja del IVA no funciona. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció que los precios de los alimentos están aún lejos de reflejar el ansiado respiro, tres meses después de que el Ejecutivo pusiese en marcha la rebaja del impuesto de algunos productos básicos. El Banco de España prevé que la inflación de los alimentos se sitúe en el 12,2% en 2023. En periodo electoral, este Gobierno debería tomarse más en serio el impacto que les supone a los ciudadanos ir al supermercado: el principal problema de los españoles, según el CIS, es la crisis económica u otros asuntos de índole económica (42,2%). Ya te contamos que la alimentación había sustituido a la energía como impulsora de la inflación.

Otras alternativas para rebajar el precio de los alimentos se están desarrollando en Europa: Francia cerró un acuerdo con la gran distribución para abaratar una cesta de productos que las empresas eligen, mientras que otros países han optado por intervenir precios de forma directa o dar más transparencia a los precios y márgenes. Además se están ampliando las ayudas directas para que ir al supermercado o a la tienda sea más económico para las familias más vulnerables. Aquí tienes las opciones posibles tras una conversación de elDiario.es con un grupo de expertos.

Eso sí, el sector no para de sentarse y levantarse de la mesa. Nueva reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están todos los actores: desde el sector primario, hasta la distribución (súper e hipermercados), pasando por la industria alimentaria. Un encuentro que no se ha saldado con nuevas medidas para reducir el precio de la cesta de la compra, aunque sí que ha habido peticiones para que haya más transparencia en la evolución de los márgenes sobre todo la distribución y los fabricantes.

Lo que parece que está descartado es la rebaja del IVA como medida eficiente. Un estudio de Esade muestra como la reducción del impuesto de los alimentos ahorra 85 euros anuales a las rentas más altas y 35 euros a los hogares más pobres. Es decir, es otra ayuda publica que confirma los agujeros regresivos del estado de bienestar. El informe es concluyente: “Una política focalizada de transferencia de rentas a hogares de renta baja hubiera sido más efectiva desde el punto de vista distributivo, y más barata desde el punto de vista presupuestario”. Más información en este artículo.

¿Se ha acabado ya la minicrisis financiera? Eso parece teniendo en cuenta que el desplome en Bolsa del Deutsche Bank parece explicarse por un “mercado irracional” y el Banco de España solo hace recomendaciones a la banca ante las turbulencias financieras. El organismo supervisor ha solicitado a los bancos que los altos beneficios del último año sean utilizados para protegerse de los problemas que la subida de tipos de interés pueden generar en la capacidad de pago de los clientes: “Pedimos a los bancos que aprovechen los beneficios que le están entrando no para dividendos, sino para reforzar el capital y las provisiones”. Para variar, ni caso.

Ahora bien, donde siguen apretando es en hipotecas y depósitos...

El Gráfico







Ya se empiezan a notar los duros efectos de las subidas de los tipos de interés. Las renegociaciones entre clientes y bancos para modificar el tipo de interés que se paga por las hipotecas han arrancado el año con su mayor registro desde el verano de 2016. En enero se han realizado 4.954 cambios de tipos de hipotecas, un 46% más respecto al mismo mes del año pasado y un aumento del 35% respecto al mes anterior, diciembre. El problema es que estos cambios no suponen un gran alivio: una rebaja de 0,2 puntos del coste medio de las hipotecas a quienes pasaron al tipo fijo y de 0,1 puntos entre los que se quedaron en el tipo variable. La banca siempre gana. Más información en este enlace.

Pero además, los bancos siguen castigando a su clientes sin subir la rentabilidad del dinero que tienen en sus cuentas. Los depósitos tendrían que haber subido ya hasta el 2,5% para igualar la media de los otros ciclos de aumentos de los tipos de interés en la eurozona, según el Banco de España. Sin embargo, la rentabilidad que ofrecen los bancos en España en los productos de ahorro más básicos apenas alcanzaba el 0,5% al cierre de enero. No vamos a encontrar la ayuda en los bancos centrales: en una entrevista en televisión la presidenta del BCE descargó la responsabilidad de la remuneración de los depósitos en los clientes: “Son ellos los tienen que presionar a los bancos o cambiar de banco”.

Igual les recuerda a ese ministro que dijo que si los alimentos estaban caros buscaran los baratos en otro supermercado...

El Dato

45.000 empleos posiblemente fraudulentos

Es lo que ha llevado a la Inspección de Trabajo a poner el foco en las Empresas de Empleo Temporal (ETT). Aunque la reforma laboral ha provocado una fuerte caída de la temporalidad, lo que se ha traducido en una pérdida de peso en el mercado laboral de estas compañías Adecco, Randstad o Manpower, entre otras), hay alrededor de 184.000 personas afiliadas a través de las ETT, según los datos de la Seguridad Social. La actuación sobre las Empresas de Trabajo Temporal entra dentro del marco de la “lucha contra el fraude en la contratación” de 2023. Aquí puedes leer mucho más sobre esta información.

Cada vez que habla sube el pan

Son buenas noticias para nuestra empresa. Es una decisión muy interesante para nosotros porque permite a la tecnología de combustión ir más allá de 2036 Benedetto Vigna — Consejero delegado de Ferrari

Las palabras del consejero delegado de Ferrari ejemplifican la dificultad para aprobar decisiones en temas medioambientales en la Unión Europea. Benedetto Vigna se felicita porque Bruselas ha salvado a los motores de combustión con combustibles sintéticos o e-fuels. La pinza formada entre Alemania e Italia, entre otros países, logró arrancar a la UE un acuerdo que desbloqueaba la prohibición de vender coches de combustión en 2035 a cambio de salvar del veto a los e-fuels. Estos carburantes emiten carbono pero son considerados climáticamente neutros. Otro fraude que han conseguido las petroleras y los fabricantes de coches de lujo como Porsche, Ferrari, Lamborghini o Audi, entre otros gigantes industriales. En esta información te lo explicamos.

Con la premisa de la fuerza de los lobbys energéticos tiene más mérito que el Gobierno haya conseguido cerrar un acuerdo con la Comisión Europea para ampliar la excepción ibérica hasta diciembre de 2023. Las empresas energéticas han utilizado todo su potencial en los pasillos de Bruselas para tratar de frenar esta útil herramienta contra la inflación. Mediante un Real Decreto Ley el Ejecutivo de coalición ha aprobado que el precio del gas para este mes de abril se quede a 56,1 euros/MWh, frente a los 60 euros que contempla el actual mecanismo, hasta llegar a los 65 euros ya en diciembre. Aquí tienes todos los detalles.

El enfado de las compañías eléctricas ha sido supino, más aún cuando una vez publicado el decreto en el BOE se especifica que el tope al gas se va a cargar a los contratos de energía firmados desde el pasado mes de abril entre filiales de los grupos verticalmente integrados (con presencia en todas las patas del negocio) para evitar que las grandes compañías del sector tengan beneficios extra. En cambio, sí van a librarse de pagar esa compensación a las centrales de gas los acuerdos que hayan firmado generadores independientes hasta hace unas semanas. Lo puedes leer aquí.

Mientras España sigue sufriendo las perniciosas medidas que se adoptaron en política energética durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Fondos de inversión llevan meses intentando que la justicia británica decrete el embargo de parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora del petrolero Prestige tiene pendiente pagar a España por el desastre medioambiental que tiñó de fuel las costas gallegas en 2002. ¿Por qué? Estos inversores pretenden cobrar un laudo del Ciadi (organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial) que condenó a España en junio de 2018 a pagar 120 millones por los recortes sufridos por las plantas termosolares con la legislación que aprobó el Gobierno del PP en 2013. Te lo contamos en este reportaje.

Bien público

“Los países que realmente consiguen desarrollar su sociedad son países que intentan, por supuesto, tener una producción más eficiente, pero a su vez tienen unas políticas que son inclusivas”. Esta es es una de las respuestas que las economistas e investigadoras sobre pobreza, desigualdad y políticas públicas, Olga Cantó y Libertad González, nos dan en la entrevista que esta semana te traemos en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas. Cantó y González destacan cómo “la desigualdad parecía como una especie de externalidad negativa de un sistema capitalista competitivo, donde se quiere llegar a la mayor eficiencia posible y la pobreza parecía que no afectaba a este resultado”, pero es que “no hacer nada contra la pobreza nos cuesta millones a toda la sociedad”, como han demostrado en el estudio que han coordinado para el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil: con la pobreza infantil perdemos 63.000 millones de euros al año. También destacan que en En “España los estudios sobre desigualdad y pobreza no han sido suficientemente valorados por la academia económica y esto ha traído que sea un área menos desarrollada”. No te pierdas esta entrevista de Laura Olías a las dos economistas.

