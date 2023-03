Aulas a 12º, goteras y charcos en el suelo, CCOO lleva a la Inspección de Trabajo las condiciones del IES Augusto G. Linares

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) la situación de “deterioro” en la que se encuentra el IES Augusto González Linares de Peñacastillo (Santander), ya que “no reúne las condiciones mínimas de seguridad” y obliga “a trabajar en condiciones precarias”.

Así lo ha asegurado en nota de prensa la secretaria general de esta Federación, Conchi Sánchez, que ha advertido de que, tanto el edificio como el entorno exterior, sufren “un deterioro estructural que provoca repetidas inundaciones, en las aulas hay grietas por las que se filtra agua y se producen goteras”.

Por ello, según ha explicado, “se produce un ambiente húmedo y frío y se originan charcos en los suelos que pueden provocar caídas, así como desconchones y pérdida del alicatado de las paredes por las que se filtra agua”.

La temperatura en el centro “incumple”, además, según dice, el decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Al respecto, ha explicado que la medición de temperatura en el centro “ha sido de 12 grados”, a pesar de que la ley establece que para trabajos de oficina, debe estar entre 17 y 27 grados. Otros factores, como la humedad relativa, que debe estar comprendida entre el 30 y el 70%, “tampoco se cumplen”, así como el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

“Esta situación vuelve a sacar a relucir las vergüenzas de una Consejería de Educación que se niega a invertir en los aspectos más fundamentales”, ha criticado Sánchez, que ha remarcado que “el problema no es solo la falta de previsión ante las inundaciones y la incapacidad para solucionarlas, sino toda una serie de defectos estructurales que provocan humedades, filtraciones de agua y que las jornadas se desarrollen con un frío insufrible”.

El sindicato ha elevado a la ITSS esta queja, que ya había trasladado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación el pasado mes de enero, cuando el centro tuvo que cancelar las clases debido a las inundaciones.

Sánchez ha remarcado que, además, en la mesa sectorial del pasado 24 de febrero, CCOO exigió a la consejera que concretara el plazo de actuación, pero “se niega a asumir sus responsabilidades y no se ha comprometido con la fecha de ejecución de las medidas, por lo que no garantiza las condiciones de trabajo y estudio necesarios”. Por ello, desde CCOO no descartan acometer otras actuaciones.