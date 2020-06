Nace una web para consultar de manera rápida y accesible la contratación pública del Gobierno de Cantabria

La transparencia en la gestión pública es un asunto recurrente sobre el que la ciudadanía siempre reclama mejoras a sus políticos. En sentido, hay personas que consideran que los diferentes métodos para hacerla efectiva no son del todo accesibles a la gente.

Y eso fue lo que motivó al ingeniero y empresario Jaime Gómez-Obregón a crear su web sobre los contratos, las adjudicaciones y las licitaciones que realiza el Gobierno de Cantabria y que aparecen en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), pero que, normalmente, al ciudadano de a pie no terminan de llegarle.

Él, un verdadero 'fan' de la inteligencia de datos, encontró la excusa perfecta para arrancar esta web a través de otro de sus proyectos, la cuenta de Twitter @BoCantabria que destapó la misteriosa donación de 200.000 euros al Gobierno de Cantabria por la crisis del coronavirus. "Una noche alguien en Twitter me dijo que habría que dar transparencia a la contratación del sector público. Me puse a mirarlo y esa misma madrugada tenía ya el modelo de datos de contratosdecantabria.es", indica a eldiario.es.

Allí se puede encontrar de todo, desde el dinero que se gasta en material de oficina en Peña Herbosa, hasta una reforma de un polideportivo de cualquiera de los municipios de Cantabria. Y lejos de tener que ir pasando la información del BOC dato a dato, lo cierto es que Jaime utiliza "un piloto automático". "Mi trabajo no me deja mucho tiempo libre, así que utilizo un mecanismo automático de actualización, lo que me permite, además, ser muy cuidadoso de no introducir ningún tipo de sesgo en los datos, lo que solo es posible de hacer cuando no filtro nada manualmente", expresa.

Jaime Gómez-Obregón

Sobre la posibilidad de que esta herramienta se convierta en una amenaza para los políticos, el ingeniero lo tiene claro: "No". Y más bien opina lo contrario: "Creo que tienen una posibilidad de oro para hacer de Cantabria punta de lanza nacional en unos servicios públicos digitales basados en el gobierno abierto, los datos y la participación ciudadana. ¿A quién podría sentarle mal algo así?", se pregunta.

Por último, Jaime -claramente ilusionado con el respaldo que ha tenido su iniciativa- admite que a pesar de que en un primer momento lo hizo por él "y por el placer de resolver un reto técnico y personal durante el confinamiento", finalmente le ha resultado "muy reconfortante" ver que otras personas "también lo encuentran valioso".

Y es que este firme defensor de la apertura de las instituciones a los ciudadanos considera que hay una demanda "ingente" de transparencia. "La gente es escéptica y desconfía de los poderes públicos", señala, y yo sin embargo creo que gobernar tiene que ser muy difícil, y eso que no tengo interés en la política ni en los partidos", concluye.