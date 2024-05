El PRC se alinea con PP y Vox para tumbar la iniciativa del PSOE contra el macrocomplejo de Loredo ya que “no se va a hacer”

El PSOE se ha quedado solo en el Pleno del Parlamento de este lunes en la defensa de la iniciativa contra el proyecto del macrocomplejo turístico que la empresa AB Capital planeaba en Loredo, en la que pedía instar al Gobierno de Cantabria y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) a ceñirse a la protección de playas y velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribamontán al Mar.

PP, PRC y Vox han rechazado la propuesta ya que, según 'populares' y regionalistas, se basa en un anuncio de un proyecto que “no es verdad” y que “no se va a hacer” porque no tiene cabida en la normativa actual en materia urbanística ni en el PGOU del municipio.

El PSOE ha llevado a la Cámara esta proposición no de ley (PNL) tras participar el sábado en la manifestación convocada por Cantabristas en Loredo contra el proyecto, y ha defendido la afluencia a esta cita, de unas 3.000 personas, refleja que hay una “inquietud ciudadana” por “la experiencia de pasadas décadas en las que las leyes no se han cumplido”.

El Gobierno cántabro (PP), y en concreto el consejero de Fomento, Roberto Media, dijo ayer que la empresa promotora que divulgó que pretendía convertir a Cantabria en “la Ibiza del norte” con este macrocomplejo no ha logrado hacerse con los terrenos y por tanto no va a ejecutar su idea, pero los socialistas han advertido que aún no se sabe quién ha adquirido esos suelos en su lugar.

“¿Y si la empresa que los ha comprado ahora nos quiere construir el Magaluf del sur?”, ha cuestionado la diputada Norak Cruz, que ha sido la encargada de defender la PNL con la que trataba de “poner coto a la aberración que se anunciaba en Loredo y poner el acento en un modelo de protección que apueste por el respeto al entorno natural y paisajístico como uno de los fundamentos de un desarrollo turístico sostenible”.

Sin embargo, no ha recabado el apoyo de ningún grupo, en parte porque aseguran que “no se va a hacer ningún macrocomplejo turístico”, como ha dicho el 'popular' Rafael de la Gándara, que ha llamado “tóxicos” a los socialistas y les ha acusado de “tratar de confundir a los cántabros con noticias falsas”.

“No tienen límite, intoxican todo lo que dicen”. “No se va a hacer y lo saben de sobra”, ha insistido el diputado, que ha destacado que hay una legislación urbanística “súper severa” a nivel regional, nacional y europeo que el proyecto tendría que superar, además de que “se va a cumplir” el PGOU de Ribamontán al Mar y “no da lugar a ningún macrocomplejo turístico”. “Estamos en elecciones, pero no nos vendan la moto”, ha apostillado.

Además, ha cuestionado a los socialistas si son ellos “los ecologistas” cuando desde la Demarcación de Costas tienen las playas de Santander “destrozadas” por el “enfrentamiento con el Ayuntamiento (PP)”, mediante el que “lo único que hacen al final es putear a los cántabros”.

También el PRC ha asegurado que se ha “vendido” una idea, la de la “Ibiza del norte”, que “no es verdad”, porque se trata de un área protegida en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y, además, el PGOU solo permite la puesta en marcha de 136 viviendas, “de las cuales casualmente 30 son para súper ricos, porque son viviendas de protección oficial”, ha ironizado el diputado Pedro Hernando.

Además, ha opinado que “nos teníamos que avergonzar de tirarle de intento tirarle de las orejas” al municipio de Ribamontán al Mar cuando es “el único que ha hecho los deberes”, “uno de los pocos” de la zona que tiene actualizado su PGOU (de 2021).

Finalmente, desde Vox, Armando Blanco ha denunciado que la misión de la CROTU esprecisamente hacer cumplir la ley de manera objetiva como “garantía de protección de nuestra maravillosa tierra”. Señores socialistas, dejen a la CROTU en paz, saquen sus manos de la CROTU. Ya acabaron con su prestigio en una época en la que ustedes gobernaban, que terminó con cientos de sentencias de derribo“, ha dicho.

Funcionarios de prisiones

Antes de debatir esta PNL, el Pleno ha aprobado otra por unanimidad para pedir desde el Parlamento cántabro al Gobierno central que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Se trata de una iniciativa impulsada por el PP en línea con la que el Grupo ha llevado al Senado, si bien la Cámara regional ya se había posicionado acerca del asunto en otra propuesta debatida en 2019.

Por otro lado, el Parlamento ha rechazado una proposición no de ley del Grupo Regionalista, en la que se instaba al Gobierno de Cantabria a favorecer las condiciones para implantar una asignatura obligatoria de medicina familiar y comunitaria en el Plan de Estudios del Grado de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) en el próximo curso.

Los regionalistas defendían esta propuesta ante la “falta” de profesionales en la Atención Primaria y la necesidad de otorgar incentivos, no solo económicos sino también a la carrera profesional, poniendo medidas para hacer que esta especialidad resulte “atractiva” para los jóvenes estudiantes.

Según señalan, la asignatura 'Medicina Familiar y Comunitaria', o con nombre similar, se imparte en 34 de 41 facultades de medicina de la universidad española.

Sin embargo, el resto de grupos no han apoyado la iniciativa. Desde Vox, que ha votado en contra, consideran que “socava la independencia universitaria y la libertad de cátedra”, y, además, “contradice” el artículo de la Constitución que garantiza la autonomía universitaria.

Asimismo, los socialistas, que se han abstenido, comparten la necesidad de que haya más médicos de familia y ven esta iniciativa “un buen camino” para que haya más profesionales en el futuro, entienden que debe ser la UC, y no el Parlamento, la que tome estas decisiones.

Mientras que los 'populares', que también han rechazado la iniciativa, han añadido que esta pnl está “desfasada” porque la Facultad de Medicina ha aprobado hace solo unas semanas que medicina de familia se imparta en el próximo curso o en el siguiente como una asignatura obligatoria.

Al respecto, los regionalistas han replicado que “falta” el informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación (ANECA), por lo que han lamentado que se pierda “la oportunidad de remar de la mano de la universidad.