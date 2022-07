El “Orgullo de Pueblo” que se alza en el corazón de la Mancha para “hacer más ruido” contra los discursos de odio

Las cámaras del Orgullo LGTBI enfocan todos los años hacia Madrid y otras grandes ciudades del país cuando llega la semana de celebración de la libertad afectivo-sexual y de identidad de género. Pero las manifestaciones, peticiones, concentraciones y peticiones del colectivo se realizan desde cada punto de la geografía española. Y desde los pueblos, desde el mundo rural, son cada vez más numerosas. Durante muchos años, asociaciones de todo tipo se han unido a las marchas de las capitales. Ahora quieren lanzar su mensaje desde los municipios donde viven, alzarse con la bandera del “Orgullo de Pueblo”.

El colectivo LGTBI defiende el "orgullo rural" de los pueblos de la España vaciada

Ese es el lema con el que Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, acogerá por primera vez este sábado 2 de julio una manifestación del Orgullo organizada por la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro con la colaboración de otros colectivos, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de la localidad.

Tras seis años desde su creación, esta asociación cree que “ha llegado el momento” de tener su propia celebración, al margen de los actos culturales, deportivos y de concienciación, y de las concentraciones puntuales realizadas durante este tiempo.

Jesús Ángel Rubio Hernández es vocal de Comunicadión de Plural LGTBI y explica que ahora empiezan a dar frutos todos estos años de trabajo “con más gente que nos apoya y nos ayuda”. Ese es un motivo para organizar esta primera manifestación pero hay otro más importante: “Vemos que los discursos de odio están aumentando. Siempre hemos sufrido comentarios tontos y discriminatorios, pero ahora están legitimados por partidos de ultraderecha”, lamenta.

“Se multiplican los discursos de odio, los comentarios homófobos de personas que se creen cargadas de razones pero que no tienen ninguna razón, que justifican lo injustificable y que van en contra de los derechos LGTBI que es lo mismo que ir contra los derechos humanos”, subraya.

Contra esa tendencia al alza han decidido levantar la voz desde el corazón de la Mancha. En esta asociación no comprenden que la LGTBIfobia siempre se “transcriba” a temas morales y religiosos, y “nunca hacia los derechos humanos”. Por eso ven que es más necesario que nunca “empezar a hacer más ruido” en este sentido: “Es el momento de estar preparados porque no sabemos qué pasará de aquí a unos años, ya que sus mensajes cada vez tienen más repercusión”.

Además, este “Orgullo de Pueblo”, que será además el lema de su cabecera en la manifestación, incluye también una defensa del medio rural. “Nuestra apuesta es para que nuestros mensajes no sean solo los que se ven en Madrid. Hay muchas personas LGTBI que también vivimos donde nacemos. Es cierto que mucha gente se marcha por razones de ‘sexilio’, pero también hay otra que no se va, que no quiere abandonar sus pueblos y sus raíces, o que regresa por diferentes circunstancias. Es una manera de mostrar desde los pueblos todo nuestro apoyo”.

“Quien nos odia no deja de mover sus hilos”

Esta primera movilización en Alcázar de San Juan nace además con vocación de continuidad. “No es una cuestión de celebrar el Orgullo y olvidarnos. En esta fecha lo recordamos y le damos visibilidad, pero debemos estar vigilantes todo el tiempo porque nuestros derechos pueden ponerse en duda en cualquier momento. Quien nos odia no deja de mover sus hilos”, alerta, haciendo referencia a lo sucedido con el derecho al aborto en Estados Unidos.

El también denominado “Orgullo Rural” lleva días celebrando eventos de diferente tipo por varios pueblos de la comarca y la manifestación será el colofón de todos ellos. Discurrirá desde el Torreón, a las 19.00 horas, hasta el Parque Alces de la localidad. Allí, a las 20.30 horas, frente a la plaza Pedro Zerolo, se llevará a cabo la iniciativa “Déjate ver”, un picnic de música, convivencia y visibilidad. Las celebraciones terminarán con una fiesta del Orgullo a las 24.00 horas.

El ejemplo de la Asociación Plural LGTBI refleja cómo se multiplican los actos desde los pueblos de la región. Son muchos los que se han unido a esa fusión entre los derechos de libertad sexual y de género y la visibilidad del mundo rural, como recientemente se ha vivido en Carcelén (Albacete), localidad pionera en organizar esta celebración desde las zonas más rurales y despobladas; o como sucede con los actos que se multiplican todos los años por las provincias de Guadalajara y Cuenca para llegar a los municipios de la España vaciada.