Insultos homófobos a dos mujeres por besarse en el metro de Barcelona

Nuevo episodio de homofobia en Barcelona. Una mujer insultó y amenazó el pasado miércoles a dos chicas que se estaban besando en el metro, según han denunciado ellas mismas en un vídeo en Twitter. En las imágenes se aprecia cómo la agresora les llama "mariconas", dice que le dan "asco" e intenta arrebatarles el móvil con el que la están grabando. El incidente duró unos diez minutos y las afectadas ya lo han denunciado a los Mossos d'Esquadra.

"¡Maricona, te he dicho!", les insulta la mujer, y les exige a las dos víctimas un "respeto" según el cual no deberían besarse en público. "Me da asco veros a vosotras besándoos", les suelta, y añade además que su hermano es "maricón" pero que no da muestras de afecto en público. La situación se pone más tensa si cabe cuando la mujer trata de arrebatarles el móvil a las víctimas para que la dejen de grabar.

"Los insultos y las amenazas continuaron durante diez minutos, en medio de un vagón lleno de gente, y nadie movió un dedo", lamenta una de las víctimas en Twitter. "Es muy fácil ponerse una chapita el día del Orgullo, pero las persónas LGTBIQ seguimos sufriendo violencia diaria por la connivencia de este tipo de agresiones", expresa. Aun así, sí agradece la intervención de una persona mayor, musulmana, que intercedió "físicamente" cuando la agresora intentó quitarles el móvil e hizo daño en el brazo a su pareja.

Además de llevar los insultos lesbófobos a los Mossos, las mujeres también lo han denunciado al Observatorio de la Homofobia.

En los últimas semanas, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI, se han conocido en Barcelona al menos dos agresiones de carácter homófobo. Una de ellas en La Verneda, cuando un hombre agredió a dos mujeres frente a su hijo al grito de "os mataré bolleras". Unos días antes, un hombre amenazaba con golpear a otro en un McDonalds diciéndole "te voy a hacer homosexual a hostias".