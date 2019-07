Ecologistas en Acción cambia su dirección regional y reclama declarar la “emergencia climática” en Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha inicia una nueva etapa en la región coincidiendo con el arranque de la nueva legislatura autonómica que supondrá la marcha del actual coordinador y portavoz regional, Miguel Ángel Hernández que deja la primera línea en la organización ecologista después de 20 años.

Un proceso, que ha explicado, se viene trabajando ya desde hace tiempo. “Somos muy asamblearios y voluntaristas”, comentaba. Su marcha la ha justificado por una “necesidad de cambio” y porque “llevamos muchos años haciendo las cosas de la misma manera y siempre viene bien hacerlas de otra, a ver si tenemos mejor suerte”.

Pero, además, Hernández cree que “ahora viene un reto muy importante. Las cuestiones medioambientales han adquirido un papel primordial en la actividad social” y la intención de Ecologistas en Acción es “ampliar y diversificar el equipo de trabajo” además de tener mayor movilidad en la región.

El nuevo coordinador regional será el guadalajareño Sebastián Rivera que ejercerá labores de portavoz, aunque no en exclusiva ya que estará acompañado en esa tarea por José Manuel Hernández, miembro de la organización en Ciudad Real. “Son personas comprometidas de larga trayectoria” que facilitarán la diversificación territorial de la organización, decía haciendo autocrítica, “porque estamos adquiriendo algunos vicios con los problemitas de Toledo y sus historias. Es bueno cambiar en ese sentido”.

Miguel Ángel Hernández centrará ahora su labor en asuntos vinculados a la provincia de Toledo y también en tareas de índole nacional relacionadas con su puesto como responsable de Conservación de Especies de Ecologistas en Acción España. “Vuelvo a mis orígenes”.

Rivera: “Es imprescindible la declaración de emergencia climática en la región”

El nuevo coordinador regional de la organización ecologista ha comentado en su primera comparecencia pública en el cargo, que la nueva dirección practicará la vocación “localista” de la organización.

Su incorporación coincide, ha recordado, con una nueva legislatura de mayoría absoluta que “tiene sus ventajas y sus inconvenientes y no nos gustan mucho los rodillos”. En este sentido, ha dicho “confiar” en el “talante” de José Luis Escudero al frente de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible.

“Espero que podamos tener muy buena relación, pero eso es una expectativa. Una cosa son las personas y otra las personas dentro de un aparato de un partido con mucho peso como es el PSOE” y, en este sentido, ha expresado sus “dudas” sobre “si todo lo que se va a hacer va a tener un buen fin y vamos a poder trabajar cómodamente”.

De momento, lanza la primera crítica que tiene que ver con el diseño estructural del Gobierno de Emiliano García-Page. No ha gustado en el seno de Ecologistas en Acción que el término ‘Medio Ambiente’ haya quedado “relegado al segundo plano” en la denominación de la propia Consejería (de Desarrollo Sostenible). Será una Viceconsejería que dirigirá Fernando Marchán, un veterano político procedente de Guadalajara, al que Rivera otorga, de momento, “el beneficio de la duda”.

“Si el Medio Ambiente no es una cosa que tengamos interiorizada a nivel de Gobierno, mal vamos” y la primera y más importante petición de la organización al Ejecutivo castellano-manchego se resume en una única cuestión: “Es imprescindible que el Gobierno de Castilla-La Mancha declare a esta comunidad en emergencia climática”.

En opinión de Sebastián Rivera, “estamos ante un problema gravísimo a nivel global y hemos de interiorizarlo en todas las instituciones y entre los ciudadanos”. Ha pedido “no mirar hacia otro lado” ante una “evidencia” de la que, lamenta, “solo se dice que tenemos que adaptarnos. Me preocupa porque estamos asumiendo que es irreversible” y ha reclamado medidas “trasversales en las que esté presente la emergencia climática”.

“No nos parece prudente que la gestión del agua se enmarque en Agricultura”

Tampoco ha gustado que la gestión del agua en Castilla-La Mancha se enmarque ahora en el seno de la Consejería de Agricultura. “No nos parece prudente porque la agricultura y la ganadería son las que están provocando mayores problemas de consumo de agua y contaminación de los acuíferos. Vamos a ver cómo se desarrolla”.

“La nueva estructura del Gobierno profundiza en que el concepto de usuario se atribuya solo a un sector de los que necesitan el agua”, abundaba José Manuel Hernández quien añadía que “a los agricultores se les puede reconocer el derecho al uso de un bien común pero el agua es de todos y de nadie. No puede patrimonializarla un colectivo con intereses muy concretos”.

Por otro lado, Ecologistas no cree necesario un pacto regional del agua “porque ya existe la directiva marco europea y basta con cumplirla” pero, matizan, “lo aplaudiremos” siempre y cuando "las cosas no estén decididas sino que se permita la colaboración de la sociedad" y si el pacto no se utiliza "como herramienta de enfrentamiento".

José Manuel Hernández ha recordado también que “a los políticos no los elegimos para mandar o imponer sus caprichos sino para gestionar y servir al interés general”, en alusión a proyectos como el aeropuerto de Ciudad Real cuya apertura ha puesto en cuarentena para septiembre o el parque temático Puy du Fou en Toledo.

Además, ha destacado como “eje” de reivindicación de Ecologistas en Acción en esta nueva etapa, la necesidad de impulsar “una verdadera participación” de la ciudadanía en las decisiones políticas. En este sentido, la organización ha reclamado más papel de la sociedad en el funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente en la región tal y como recoge el nuevo decreto que lo regula y que fue publicado a comienzos de año. “El nuevo consejero debería plantearse que la Administración debería dejar de votarse a sí misma en sus propios proyectos. Si es un órgano de participación social, y no decisorio, no tiene mucho sentido”, dice Miguel Ángel Hernández.