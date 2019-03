“¡El patriarcado me da patriarcadas!”: las jóvenes protagonizan el 8M castellano-manchego

Una nueva ola feminista ha vuelto a tomar las calles y plazas de las capitales, ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha con motivo del 8 de Marzo, convertido ya en una jornada histórica en todo el país. Pero este año, en esta comunidad autónoma, han sido las jóvenes las protagonistas de las concentraciones y manifestaciones que se han sucedido durante todo el día, acompañadas también por otra multitud de mujeres y de muchos hombres clamando por la igualdad. Estudiantes, trabajadoras, paradas, pero ante todo, mujeres luchadoras y reivindicativas que han alzado la voz por una sociedad igualitaria en derechos con uno de los cánticos que más se han repetido: "¡El patriarcado me da patriarcadas!".

Puntualmente a las 18.30 horas arrancó la manifestación feminista en Toledo, desde el Parque de La Vega, y que llegó a abarrotar la plaza del Ayuntamiento. Miles de personas unieron los sitios más emblemáticos del Casco Histórico toledano en la gran manifestación con la que culminaban semanas de trabajo del movimiento feminista de la capital. Centenares de personas se han quedado fuera de la plaza del Ayuntamiento donde se ha leído el manifiesto de los colectivos feministas. Una sábana cubierta de manos moradas simbolizaba a las víctimas de la violencia de género en el espacio no-mixto que encabezaba la marcha, tal como lo dispuso la Comisión 8M a nivel estatal.

Manifestación en Toledo Plataforma 8M

“Sola, borracha, quiero llegar a casa”, “un bote, dos botes, machista el que no bote”, “el patriarcado me da patriarcadas” gritaron mujeres hombres, niñas y niños. El colectivo Mujeres de Negro y la Asamblea Feminista de Toledo siguieron a la Plataforma 8M y las participantes más jóvenes se hicieron escuchar con fuerza al cerrar la manifestación. Al ritmo de la ya mítica batucada que encabeza estas manifestaciones, Toledo volvió a sentir el aliento del feminismo no solo durante el recorrido que han llevado a cabo la tarde de este viernes sino a lo largo de las actividades programadas este 8 de marzo y las que se han desarrollado días previos.

Tras ello, una riada morada de centenares de personas que, tras la cita histórica que se vivió el año pasado, han vuelto a llenar las callejas del barrio antiguo de la ciudad con las reivindicaciones con las que exigen una igualdad real entre hombres y mujeres, porque, como también han vitoreado, “si nosotras paramos, se para el mundo”.

En esta manifestación también han participado representantes políticos como la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón -quien también ha intervenido en el acto de clausura en la plaza del Ayuntamiento para reivindicar esta lucha por la igualdad “los 365 días del año”-; concejales y concejalas del equipo de Gobierno de la ciudad (PSOE y Ganemos), así como la directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Navas, o el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez.

Varias generaciones en Albacete

Una multitudinaria manifestación ha vestido también de violeta las calles de la ciudad de Albacete. La marcha, que ha salido a las 18.00 horas de la punta del parque Abelardo Sánchez, ha sido una fiesta del feminismo en la que varias generaciones se han unido para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Manifestación en Albacete Juan Pedro Castillo

Al grito de “un bote, dos botes, machista el que no bote”, “abajo el machismo y arriba el feminismo”, “no me silbes que no soy perro”, “tranquila hermana, aquí está tu manada” o “no es no, lo demás es violación”, entre otros lemas, los miles de participantes han recorrido las principales calles de la ciudad en dirección al Altozano, donde aguardaba el escenario que sería de meta a la marcha. Ha sido un momento improvisado pero el silbido ha llegado del principio a fin de la marcha. Justo cuando la cabecera de la manifestación pasaba junto al edifico donde Vox tiene su sede en Albacete sus integrantes han comenzado a pitar en señal de rechazo a la formación política claramente antifeminista.

Encabezadas por miembros de la Coordinadora 8M Albacete y bajo el lema ‘Unidas somos imparables, hacia la huelga feminista’, las mujeres han recorrido el centro de Albacete, en una protesta a la que se han ido sumando manifestantes durante todo el recorrido, hasta conformar una manifestación multitudinaria. Casi dos horas han tardado en recorrer el escaso kilómetro que separaba la salida de la llegada.

Uno de los detalles más destacados de la manifestación convocada por la Coordinadora 8M Albacete, ha sido el espacio en blanco, perimetrado por cintas moradas, para representar el espacio de las mujeres que este viernes no podían participar en la huelga ya fuera porque han sido asesinadas o porque en sus puestos de trabajo no les han permitido la participación en la misma. “Hoy todas ellas están con nosotras”, dicen desde la organización.

Un "broche perfecto" en Guadalajara

El "broche perfecto" para la Semana de la Rebeldía. Así han calificado la manifestación en la capital alcarreña desde la Plataforma Feminista de Guadalajara. Una asistencia masiva que han celebrado y que también culminó un día en el que hubo una multitudinaria manifestación estudiantil a las 12 de la mañana, frente a la Subdelegación de Gobierno. Todas las calles del recorrido que se inició en el Palacio del Infantado se vieron desbordadas por miles de personas que, dos horas después del inicio, todavía no llegaban al final del recorrido, en Santo Domingo.

Manifestación feminista en Guadalajara

Todo el movimiento feminista de la provincia se volcó en la organización de la manifestación, que contó con mucha asistencia de chicas y chicos jóvenes, que subió desde el Palacio del Infantado por la calle Cifuentes. "Se ha unido todo el feminismo de la provincia para organizar esta movilización", aseguran desde la Plataforma provincial, que aglutina a colectivos sociales, partidospolíticos y sindicatos, entre otros. "Hacía falta", afirman.

"Éxito total" en Ciudad Real

"Éxito total" en la manifestación de Ciudad Real capital. "No sabíamos si íbamos a revalidar el mismo éxito que tuvimos en el 2018, pero está claro que las mujeres ciudadrealeñas lo tenemos absolutamente claro. No vamos a dar un paso atrás", explican desde la plataforma provincial feminista. Mujeres "de todo tipo, rurales, urbanas, mayores, jóvenes", han llenado la salida desde el Parque Gasset y que llegó hasta la plaza Mayor, que se desbordó gracias a la presencia de mujeres y hombres de toda la provincia. La Policía Local ha estimado unas 10.000 personas en la manifestación.

En la Plaza Mayor se ha leído un manifiesto, que se han dividido entre los cuatro colectivos feministas que asistieron a la protesta en la capital. "La participación joven ha sido impresionante", recalcan desde la plataforma, que han querido destacar el trabajo del Colectivo Espinas que aglutina a las y los estudiantes de todas las instituciones. "Sobre todo hemos visto diversidad en edades, en procedencia, incluso en la forma de entender el feminismo pero con un lema común de unidad y lucha", afirman desde la plataforma. En las localidades de Tomelloso, Malagón y Campo de Criptana también se celebraron manifestaciones.

Finalmente, las jóvenes también han sido las protagonistas en la capital conquense, donde han coreado lemas como ‘Cuenca será la tumba del machismo’. La marea violeta ha inundado el centro a ritmo de batucada hasta concluir en la Plaza de España con la lectura de un manifiesto en el que se han expuesto las más de mil razones para "no dar ni un paso atrás" en la lucha por la igualdad real.

“Si VOXvemos a la Edad Media me pido del lado de las brujas”; "aquí estamos las feministas”; “se lo debemos a las pibas que no volvieron"; o “ha llegado el fin del patriarcado”. Son algunas de las leyendas de las pancartas que levantaban con fuerza las miles de personas que se han echado a la calle para denunciar la desigualdad del colectivo femenino en todos los ámbitos de la vida; defender la libertad de la mujer para poder decidir sobre sus cuerpos; la igualdad salarial y, sobre todo la violencia machista “que mata más que ETA”.

De hecho han sido los lemas contra la violencia los que, junto al rechazo al sistema patriarcal, más se han coreado a lo largo de todo el recorrido, en el que no ha parado de sumarse gente hasta su llegada a la Plaza Mayor.