La periodista vetada por Vox en Ciudad Real: "Se coartó nuestro derecho a la libertad de expresión"

Vox Ciudad Real impidió el paso a la periodista Gema Molina para cubrir las declaraciones del ya diputado electo, Ricardo Chamorro, cabeza de lista del partido de Santiago Abascal por la provincia ciudadrealeña. "Se coartó nuestro derecho a la libertad de expresión", afirma la profesional ya el día después en conversación con eldiarioclm.es. Esto va en línea con la lista negra hecha pública por eldiario.es de distintos medios de comunicación, entre los que se encuentran los medios del Grupo PRISA y esta misma cabecera.

"Nosotros teníamos que hacer varias conexiones desde la sede de Vox para entrar en los informativos regionales, porque Vox lo cubrimos desde Ciudad Real. Yo escribí a Ricardo [Chamorro, el candidato] para decirle que íbamos a ir y nos dio el 'ok'. Así que llegué alrededor de las nueve de la noche llegué y una chica me soltó 'no podéis entrar, estáis vetados'", relata la periodista.

"Entonces escribí a Ricardo y salieron cinco o seis personas del partido, con las que estuve negociando y me dijeron que sí, que me dejaban pasar porque son un grupo democrático", continúa Molina. Sin embargo, finalmente no pudo entrar a la sede para realizar la conexión y tuvo que hacerla desde el rellano. "Se quedaron todos conmigo esperando a que hablara y me dijeron que había jaleo y que no habría declaraciones".

Gema cuenta que se quedó finalmente a esperar las declaraciones del diputado, que vendrían tras la intervención de Santiago Abascal. "Cuando sale Abascal vienen dos del partido, uno de ellos del grupo municipal y otro de prensa, me dijeron que tienes que ir", relata. La explicación: las directrices que vienen desde Madrid, explica la periodista, que le impidieron recoger las declaraciones del diputado. "Yo preguntaba, pero, ¿me estás hablando en serio? Y me respondieron, 'no seas muy dura con nosotros'".

"Está claro que se coartó nuestro derecho a la libertad de expresión y a poder informar, además, nosotros en la provincia siempre le hemos dado voz. Han sido invitados y han entrado a nivel regional, han sido parte de la programación", afirma Molina.

"Inadmisible", según la Asociación de Periodistas

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) ha pedido "respeto a los dirigentes provinciales de Vox con el trabajo de los periodistas", tras el veto denunciado por la cadena. Desde la APCR explican que el respeto a los periodistas "contribuye al entendimiento que siempre ha existido entre los profesionales de la información y los políticos de la provincia desde que llegó a España la democracia".

La asociación igualmente ha rechazado que la "estrategia de vetos a medios de comunicación que viene llevando a cabo Vox en España" se haya hecho patente en la provincia y ha lamentado que los dirigentes provinciales hayan comenzado a "aplicar las directrices e indicaciones que parten de la dirección nacional de la formación que lidera Santiago Abascal". De este modo han lamentado que esta "intolerable hostilidad" hacia algunos medios ha producido el "inadmisible" episodio que ha sufrido la periodista.

De hecho, señalan que lo descrito por Gema Molina es "un injustificado trato por parte de los dirigentes de Vox". La APCR ha rechazado el proceder de los dirigentes provinciales de Vox y ha defendido que "indicaciones arbitrarias desde la dirección nacional de un partido no pueden interferir en ningún caso en el trabajo de un profesional de la información que realiza su tarea con una base deontológica impecable".

Del mismo modo ha recordado en su comunicado que esta emisora de radio "ha venido informando y ha difundido los mensajes electorales del Vox con normalidad durante toda la campaña electoral".

Desde la APCR han querido dejar claro y a colación de lo sucedido que "sin libertad de información desaparece el resto de libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formar su propia opinión".

Además han calificado de "intolerable que los vetos de Vox se hayan extendido en su corta existencia como partido, además de al Grupo Prisa, a El Español, Público, eldiario.es, La Marea, El Mundo, InfoLibre, al programa 'Todo es Mentira' de Cuatro, La Sexta, El Plural y Catalunya Radio.

En este sentido, la APCR ha manifestado su solidaridad "con todos los profesionales afectados y sus familias" y reitera su "repulsa al creciente rechazo de Vox a la libertad de expresión, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".