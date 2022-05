El alcalde de Dénia se queja a la consellera de Sanidad de la gestión de Marina Salud en el departamento de salud

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, se ha reunido con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para trasladarle la preocupación sobre la gestión que está llevando a cabo Marina Salud, la concesionaria del Departamento de Salud de Dénia, en cuanto a la atención a la ciudadanía, especialmente en los ámbitos de la salud Primaria y de salud mental, y las condiciones laborales de los profesionales.

En la reunión, celebrada a instancias de Grimalt, la delegación trasladó a la consellera Barceló que en la actualidad la concesionaria se excusa en que no encuentra profesionales, “algo inadmisible que no se puede excusar al ser la responsable de garantizar un servicio digno por contrato”. También han insistido en que la concesionaria es la que debe poner solución “y mejorar las condiciones laborales para conseguir profesionales y que los que hay no se vayan”.

Para el alcalde de Dénia, “queda patente que el modelo de gestión privada para un servicio público como es la sanidad, donde la empresa mercantiliza la salud de los vecinos y vecinas de la comarca, es un modelo fracasado sobre todo en lo que respecta a la atención final de los usuarios”. “Esta situación actual de malestar con la concesionaria es más que evidente por parte de la mayoría de sectores de la comarca y es causada por su mala gestión, no de ahora, sino de hace años”, ha destacado el presidente del Consejo de Salud, José Ramiro.

Por su parte, la consellera de Sanidad ha confirmado que la hoja de ruta es finalizar el contrato con la concesionaria en febrero de 2024, lo que lo sitúa ya en la próxima legislatura. No obstante también ha señalado que el proceso se iniciará a principios de 2023 como marca el contrato, “ya que sin lugar a dudas es necesaria la gestión directa del departamento”.

Asimismo, la Conselleria está trabajando para fiscalizar y garantizar que “la gestión de la sanidad en la comarca sea la adecuada y que los vecinos y vecinas sufran lo menos posible la gestión de la privatización de la sanidad”.