Anticorrupción archiva la investigación sobre los 446.000 euros trasvasados de la Diputación de Alicante al PP

El fiscal anticorrupción en Alicante, Pablo Romero, ha archivado la investigación sobre el casi medio millón de euros de la Diputación de Alicante trasvasado a cuentas del PP que denunció Compromís. El decreto de archivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que "de lo único que hay constancia es de la transferencia de algunas aportaciones económicas del grupo político [en la institución provincial] al partido político de los denunciados".

Así, no existen indicios de que los 446.000 euros se hayan destinado a "fines ilegítimos o no públicos". Eso sí, el fiscal deja la puerta abierta a reabrir las diligencias si el Tribunal de Cuentas, que investigaba en paralelo el destino de los fondos, detecta "indicios de irregularidades que excedan de las meramente administrativas o jurídico-contables". En ese caso, aclara el decreto de archivo, "no cabe duda" que el Tribunal de Cuentas "lo comunicaría a la Fiscalía o a los tribunales de justicia a fin de que se depuren las eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos".

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, recuerda que los hechos los investiga en paralelo, tras una denuncia del portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, el Tribunal de Cuentas, "estando pendiente de dictar la resolución que proceda sobre este mismo asunto". En definitiva, a la espera del resultado de la investigación del Tribunal de Cuentas, Anticorrupción no ve indicios de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de financiación ilegal de partidos políticos.

De los fondos objeto de la denuncia, una parte acabó en una cuenta del PP en Murcia. Compromís, la formación que interpuso la denuncia tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el Tribunal de Cuentas, a pesar del archivo celebra que la fiscalización de las cuentas de los partido con representación en la institución provincial haya permitido recuperar para las arcas públicas 150.000 euros "ingresados irregularmente".

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha destacado que la coalición ha realizado su tarea de fiscalización hasta donde ha podido. “No es delito penal, según parece, pero es una vergüenza democrática lo que ha venido pasando en la Diputacion con ese dinero público hasta que Compromís puso el foco en la gestión por parte de los grupos políticos", afirma Fullana. "Nadie irá a la prisión pero, como mínimo, hemos conseguido que una parte muy importante del dinero cuyo uso no está acreditado se devuelva”, ha apostillado Fullana.

El expediente en el Tribunal de Cuentas, lamenta la coalición valencianista, lleva dos años sin resolverse. Compromís, "con voluntad de acelerar la vigilancia del uso del dinero público", logró la creación de una comisión de investigación en la Diputación de Alicante. Además, tras la denuncia ante el Ministerio Fiscal, el equipo de gobierno formado por el PP y Ciudadanos impulsó una auditoría externa, por 14.0000 euros, sobre las cuentas del PP. Tras aquella auditoria, que ponía en duda diversas partidas ingresadas a las cuentas del partido, el PP accedió a reingresar 50.000 euros a las arcas públicas, completando así los 150.000 euros recuperados en total.

El PP pide una disculpa

Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha afirmado que a Compromís “se le ha caído el discurso fake sobre las cuentas del PP” y ha sostenido que el portavoz de la "formación radical de izquierdas", Gerard Fullana, “ya no tiene credibilidad alguna”.

“Llevamos más de un año escuchando un discurso sostenido sobre una denuncia basada en acusaciones totalmente falsas con el único fin de hacer daño a esta formación judicializando la política”, ha remarcado Dolón. “Fullana ha perdido toda su credibilidad, si es que le quedaba alguna. No ha dado una y ha quedado en evidencia ante la institución, ante los ciudadanos y ante los propios tribunales”, ha dicho.

"El grupo político al que represento ha actuado siempre de forma transparente y con absoluta diligencia pese a lo que otros han querido inventar”, ha manifestado Dolón. El portavoz popular ha pedido a Compromís una disculpa: "Lo que tiene que hacer ahora es pedir perdón a los ciudadanos, a la Diputación y a mi persona, porque me ha acusado ya en varias ocasiones, todo se ha archivado en los tribunales y aún no ha tenido ni el gesto de disculparse por ese asedio”.