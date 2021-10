Sin excusas

Llevo años escuchando excusas ante las situaciones de pobreza, desigualdad y devastación planetaria.

La excusa para intervenir militarmente en Afganistán: acabar con el radicalismo islámico. Sin embargo, 3.500 millones de euros y más de 100 personas españolas muertas después, salimos del país por la invasión de radicales islámicos.

La excusa para tener en España, durante 2021 un gasto militar de 21.623 millones de euros: que tenemos que defendernos. Y yo me pregunto ¿de quién? Porque en la última guerra de nuestro país, nos defendimos de nosotros mismos, matándonos los unos a los otros.

La excusa para no cumplir con los compromisos del 0.7 en AOD: que primero los de aquí. Pero el gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2021 fue apenas el 1% del gasto en política social en España, y además no se trata de contraponer políticas sociales, no se trata de elegir entre unas personas u otras en función de su lugar de residencia. Se trata de elegir entre evasión fiscal o gasto militar y personas que viven en situación de desigualdad.

La excusa para no hacer que las grandes empresas paguen a Hacienda los 3.700 millones de euros que defraudan anualmente en España: que se irán a otros países con una fiscalidad más flexible. Puando las empresas y millonarios españoles tienen 190.000 millones de euros en paraísos fiscales.

La excusa para depravar el planeta, sobreexplotando los recursos naturales de los países más empobrecidos: que es necesario seguir creciendo y consumiendo para salir de la crisis financiera y “mover la economía”. Pero aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden o se desperdician, mientras mas de 800 millones de personas mueren por desnutrición en países desertificados.

La excusa para no financiar ONGD: los “chiringuitos” que han montado, y que “quien sabe si llegará nuestro dinero donde tiene que llegar”. Pero las ONGD hacen públicas en sus web sus auditorías de cuentas y el único caso penado de corrupción en nuestro territorio, por fondos de la cooperación internacional desviados para fines personales, fue cometido por un Conseller y su equipo, siendo las ONGD acusación popular y sustento económico del gasto en abogados que han supuesto los juicios contra este Conseller, que perduran durante los últimos 10 años.

La excusa para un modelo económico injusto, en las antípodas del comercio justo: la importancia del Desarrollo económico para acabar con la pobreza. Y sin embargo, esto ha supuesto que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta, es decir, que 62 personas posean la misma riqueza que 3.600 millones, por tanto no existe problema de riqueza sino de distribución de la misma, que en los últimos años de crisis ha ido incrementándose y concentrándose. Simplemente con incrementar un 1% las exportaciones de países empobrecidos en condiciones de igualdad, 127 millones de personas saldrían de la pobreza.

La excusa de la industria farmacéutica para no liberar las patentes de la vacuna contra la Covid-19: el enorme gasto en investigación que tienen que compensar y la imposibilidad de países empobrecidos de fabricar la vacuna. Y sin embargo, en 2020 sus beneficios en bolsa fueron un 50% superiores a los de 2019 y mucha de la producción ya está deslocalizada en estos países.

Nos hemos cansado de excusas. No queremos que nos sigan tratando como si no viviéramos en este mundo y nuestra utopía nos hubiera puesto una venda en los ojos.

Estamos aquí y somos críticas de manera consciente, leída, pensada y contrastada. Tenemos claro que no hay excusas, porque lo contrario de la pobreza, no es la riqueza, sino la injusticia. Por eso os pedimos que os movilicéis con nosotras el 15 y el 16 de octubre en Alicante, Castelló, València, Elche y otras muchas localidades de la Comunitat Valenciana para dejar claro que queremos #ExcusasCero.