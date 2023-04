El padre de un menor denuncia al alcalde del PP de La Nucía por agredir a su hijo y amenazarle con enterrarle “en un bancal”

Bernabé Cano, alcalde del Partido Popular en La Nucía (Alicante), ha sido denunciado ante la Policía Nacional. El motivo, la supuesta agresión a un menor de 17 al que presuntamente le dio una colleja y golpeo en la cara y a quien el padre del joven asegura que amenazó con pegarle una paliza y enterrarlo “en un bancal”. Tal y como publica elplural.com, el primer edil protagonizó estos hechos hace unos días e incluso les llegó a decir con tono amenazante “me he quedado con vuestras caras”.

Bernabé Cano, el influyente peso pesado entre los vacunados irregularmente que el PP de Alicante se resiste a dejar caer

Más

Según explica este medio, los hechos se produjeron en dos días diferentes. En la madrugada del 11 al 12 de abril, el menor estaba en una fiesta con un amigo cuando les identificó la Policía Local. Entonces llegó Cano, quien supuestamente les dijo: “Sois unos hijos de puta, sois unos mierdas, ladrones… Venga, decidme lo que habéis hecho y me pienso qué hacer con vosotros. ¿Ha sido una tontería verdad?”. Tras intercambiar unas frases, el alcalde insistió: “Por respeto a los policías que hay no os pego una paliza y os entierro en un bancal, me he quedado con vuestras caras”. Días después, el padre del menor recibió una llamada de la Guardia Civil en la que desde el Instituto Armado le informaban de que estaban investigando a su hijo por hurto.

Posteriormente, en otra ocasión y en el contexto de otra fiesta, el menor tuvo un encontronazo con la hija del alcalde, siempre según la versión publicada por elplural.com. Cuando el alcalde llegó al lugar, le propinó presuntamente una colleja y un golpe en el rostro, además de recibir varios golpes en la cabeza y la espalda por parte de algunos de los presentes. El joven tuvo que ser auxiliado por los agentes de la Policía Local, que no elaboraron ningún atestado de los hechos, según la denuncia.

Bernabé Cano es uno de los cargos públicos que se saltó el orden de vacunación establecido en enero de 2021, en plena pandemia de la Covid, cuando recibió una dosis que inicialmente no le correspondía durante una visita a un centro de mayores de La Nucía. El caso acabó en los tribunales, aunque fue archivado por la Audiencia Provincial de Alicante y el Tribunal Supremo.