Crisis de Ciudadanos: a la búsqueda de un coordinador autonómico y un portavoz en las Corts Valencianes

La decisión sobre quién encabeza el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Corts Valencianes y el partido en la Comunitat Valenciana tras la salida de Toni Cantó parece que llevará unos días. El grupo espera que sea la dirección de Inés Arrimadas la que proponga un nombre para encabezarlo y la dirección pretende reunirse con los parlamentarios para sondear sus posiciones. Entre los escaños suenan algunos nombres, pero nadie se atreve a realizar una apuesta. Lo mismo sucede a nivel orgánico, donde se especula si será Fernando Giner, portavoz en Valencia, el elegido para liderar el partido en la Comunitat Valenciana o si desde Madrid se optará por otro perfil.

El nombre de la diputada valenciana María Muñoz comienza a sonar en el partido. La diputada, que mantiene una fuerte amistad con Cantó, se ha comenzado a posicionar públicamente con las tesis de Inés Arrimadas y forma parte del Comité Ejecutivo del partido, el círculo que sostiene las decisiones. La parlamentaria, que había guardado silencio en los últimos días durante la oleada de críticas desatada por la moción de censura en Murcia, escribía este miércoles: "Sin duda, la peor parte de la política es todo lo que no es política: rumores, ataques, tránsfugas, intereses particulares, revanchas personales, puñaladas por la espalda, duelos a la luz del día. Sin duda, todo lo que estamos viendo esta semana". La diputada lleva un diario en su perfil de Instagram en el que intenta acercar la vida política a la ciudadanía. En el último post, junto al mensaje anterior, indicaba que se encontraba "esperando que pase la tormenta y se asienten las decisiones". Además, la parlamentaria considera que los argumentos de sus ya excompañeros para abandonar el partido son "excusas baratas", dado que la estrategia se decidió por la militancia. "Creo en la utilidad y en la responsabilidad, no en la corrupción de amiguetes", expresaba con anterioridad. El 'pero' al liderazgo de Muñoz es que tendría que coordinar el partido desde Madrid, aunque esto no parece suponer demasiado problema.

A nivel parlamentario, la expulsión del senador Emilio Argüeso, que no ha querido renunciar al acta, debilita a los críticos. La dirección de Arrimadas manda el mensaje de que quienes intenten boicotear o dañar la imagen del partido serán apartados sin pestañear. Argüeso es expulsado acusado de ofrecer prebendas a cargos de Ciudadanos para que se conviertan en tránsfugas y el mismo día de su expulsión mantuvo una reunión con el exsecretario de Organización Fran Hervías, ya en el PP, y la diputada Marta Martín, que dimitiría horas después de la publicación de la fotografía de la reunión para que su escaño "no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción". La fotografía da alas a aquellos cargos que hablaban de una conspiración del PP para llevarse a diputados de la formación naranja.

La influencia de Argüeso en las Corts Valencianes se mantiene pese a su marcha y su sector de afines tendrá peso en el nombramiento del sucesor de Toni Cantó, enfrentado en su día con el también exsecretario de Organización valenciano. Cantó disponía de un grupo de diputados de su confianza que no parecen tener intención alguna de seguir sus pasos y marcharse del partido, entre los que se encuentra Ruth Merino, portavoz adjunta, o Mamen Peris, exportavoz en la Diputación de Valencia, ambas con puntos para ser las representantes del grupo parlamentario. Sin embargo, los de Argüeso, con mayoría de escaños en el grupo fracturado, pretenden plantar batalla para tener una dirección afín en la Comunitat Valenciana, con un perfil como el de Vicente Fernández, escorado a la derecha. El grupo especula con que su círculo más cercano pueda marcharse del partido aunque, por el momento, todo son rumores. Los parlamentarios, enfrentados a Cantó pero también a la dirección de Arrimadas, deben elegir si quedarse en un partido en descomposición, plantar batalla a la dirección, pasarse a la condición de no adscritos -con la reducción en las retribuciones- o abandonar las Corts Valencianes y el sueldo.

En el Congreso, Marta Martín será sustituida por Juan Ignacio Lopez-Bas, número 2 en la lista por Alicante, exconcejal en Orihuela y apoyo del gobierno local del PP. El coordinador en Alicante, Javier Gutiérrez, considera que el partido debe abrir una reflexión sobre las bajas. Sobre la salida de Marta Martín, ha lamentado su "pérdida" para el proyecto "de centro" que representa Ciudadanos. "Ha sido una salida ejemplarizante, y es momento de reflexionar sobre qué se está haciendo mal y bien", ha subrayado el coordinador provincial en declaraciones a Europa Press. El coordinador indicó que Ciudadanos seguirá adelante "con un proyecto de centro sin mochilas". "Quiero mostrar mi máximo respeto a la decisión pero debo recordar que era un asunto que había asumido la dirección nacional del partido", añadió.